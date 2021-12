Cum rezolvăm petele pigmentare? Ce spune dr. Andreea Merticariu, medic primar dermatolog

Cum gestionăm petele pigmentare? Ne explică dr. Andreea Merticariu, medic primar dermatolog, în emisiunea Doctor de bine, realizată de Andreea Groza și difuzată pe stirileprotv.ro.

Andreea Groza: De ce soarele determină pete pigmentare?

Dr. Andreea Merticariu: „Radiația ultravioletă, invizibilă ochiului uman, determină descărcarea în piele a unor substanțe pro-inflamatoare. Acestea duc la un transfer crescut al globulelor de pigment din fabrică, respectiv din celulele numite melanocite, către alte celule, aflate în suprafață, numite keratinocite.”

Petele pigmentare așadar au nevoie în primul rând de fotoprotecție, tot timpul anului. Fotoprotecția se aplică pe toată suprafața zonelor expuse. Tot prin acțiunea nocivă și cumulativă a soarelui apar și așa numitele pete de bătrânețe.

Andreea Groza: Dar în sarcină de ce apar pete pigmentare?

Dr. Andreea Merticariu: „Sarcina produce dezechilibre între hormonii progesteron și estrogen. Din acestea, pot rezulta și pete pigmentare. Ele însă se remit după sarcină. Sau o parte dintre acestea. Restul are nevoie de tratament pentru ameliorare. Afecțiunile tiroidei, care apar frecvent după sarcină, determină de asemenea pete pigmentare. Și sunt și medicamente, care intră într-o relație nocivă cu soarele. Când luăm anumite tipuri de medicamente, trebuie să utilizăm fotoprotecția. Aceasta deoarece, sub acțiunea curei medicamentoase și sub acțiunea soarelui, pielea captează mai multe raze ultraviolete. Atenția e sporită la anumite antibiotice, anti-inflamatoare nesteriodiene (paracetamol, ibuprofen), unele diuretice.”



Andreea Groza: Cum rezolvăm petele pigmentare?

Dr. Andreea Merticariu: „Mergem în tratament pe două căi.

1. Tăiem factorul declanșator, adică ultravioletele. Folosim cremă de protecție solară pe toată zona expusă la lumină.

2. Reducem cantitatea de pigment, care se produce în mod normal pe zona respectivă, prin tratament aplicat local. Pe zi ce trece, acesta decolorează petele pigmentare deja apărute și previne formarea altora noi.”

