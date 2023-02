Cele mai folosite medicamente pentru febră nu trebuie combinate, mai ales la copii. Greșeala pe care o fac părinții

Două sunt utilizate larg - paracetamol și ibuprofen. Dar nu le combinați, ne spun medicii. Și, în special, nu le combinați în copilărie. Vedem toate motivele acum, la „Doctor de bine”.

Peste 42 de serotipuri de așa numite adenovirusuri circulă în prezent. Unele dintre acestea fac răceala sau guturaiul sau viroza respiratorie. Altele au efecte digestive – adică produc vărsături, diaree și febră.

Vă puteți infecta, în același timp, cu două astfel de virusuri. Tratamentul este simptomatic, adică înseamnă doar reducerea febrei și a durerii.

Pentru copii, pe piață există două substanțe active simptomatice. Paracetamol și ibuprofen.

Paracetamolul asigură reducerea simptomelor cu administrare la 6 ore, potrivit greutății copilui. Ibuprofenul asigură ameliorarea simptomelor 8 ore - administrat potrivit greutății copilului.

Nu le combinați! – ne spune spune profesorul secției de toxicologie de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu.

Prof. univ. dr. Coriolan Ulmeanu, Spitalul Grigore Alexandrescu: ”Această modă de a administra alternativ, la interval de 4 ore, paracetamol cu ibuprofen nu are nicio justificare din punct de vedere al ameliorări febrei. Au fost făcute studii numeroase, tratamentul alternativ - ibuprofen alternativ cu paracetamol - nu are justificare! Paracetamolul, dacă e dat corect, adică 15 mg per kilogram corp, asigură 6 ore nivelul antitermic excelent, ibuprofenul asigură 8 ore.

Nu e nevoie de aceste tratamente alternative, pentru că ele cresc riscul toxic în sine. La paracetamol, doza toxică este de 120 de mg per kilgram corp la 24 de ore. Dar există și toxicitate cumulativă. Când dai mai mult zile la rând.

De aceea, administrat la 4 ore, crește riscul de toxicitate, iar la paracetamol toxicitatea e hepatică. Hepatite severe medicamentoase, induse de depășirea dozei de siguranță a paracetamolului”.

Ce trebuie făcut dacă se dă copilului o doză prea mare de paracetamol sau ibuprofen

Așadar, la infecție respiratorie - nu combinați.

Copilul nu se poate hidrata corect sau varsă sau are diaree. Odată cu apa, se pierd și electroliți. Are nevoie de soluții de rehidratare orală. Nu de ceai de mentă, mușețel sau alt tip de ceai.

Prof. univ. dr. Coriolan Ulmeanu, Spitalul Grigore Alexandrescu: ”În condiții de piedere de apă și electroliți, copilul nu trebuie să primească doar apă, ci apă cu electroliți. Adică acele săruri de rehidratare orală, care se găsesc pe piață. Un plic în 200 de ml de apă plată. Și toată Europa își educă mamele și populația să administreze apă și electroliți. Dar mamele din România nu vor și, la diaree, copilul primește tot felul de ceaiuri aiurea – ceai de ulm, de mentă.

Noi avem sarcina de la Societatea Europeană de Pediatrie să învățăm populația să dea săruri de rehidratare orală, în momentul când ei pierd apă și electroliți”.

La ingestia mare, accidentală de paracetamol, sumați la TOXAPEL - (021) 210.61.83 - și chemați ambulața. Pentru doza toxică există antidot.

Prof. univ. dr. Coriolan Ulmeanu, Spitalul Grigore Alexandrescu: ”La paracetamol avem antidot, ACC, acetilcisteina, care se face timp de 3 zile ca să prevenim alterarea toxică, deci hepatita toxică”.

La ingestia accidentală de ibuprofen în cantitate mare, copilul se duce la spital.

Dată publicare: 27-02-2023 08:08