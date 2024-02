Ce putem ronțăi în sezonul rece sănătos și prietenos cu silueta. Recomandarea specialiștilor

Vrem să nu mai avem senzația de foame tot timpul. Ne ajută rădăcinoasele, sățioase și cu puține calorii. Ne ia mult timp să le mestecăm și avem astfel senzația că am mâncat suficient.

Ce să mai ronțăim în sezonul rece ca să fie și sănătos și prietenos cu silueta. Legume în general și rădăcinoase, în special. Pe lângă morcovi și ridichi, vă recomand să includeți în meniu și gulia, care pare o rădăcinoasă, dar crește de fapt deasupra solului.

De ce vreau să vă amintesc de gulie. Pentru că este prietenoasă cu tubul digestiv, calmează și înlătură aciditatea, are gust dulce și delicat.

Cu toții știm că varza este recomandată în ulcer și gastrită, iar gulia face parte din aceeași familie a cruciferelor și are același efect benefic.

Chiar dacă este mai puțin celebră decât „surorile” ei : varza și broccoli, în gulie avem vitamina C din belșug. 100 de grame conție și 30 mg de vitamina C, cât într-o jumătate de portocală.

Are și 220 mg potasiu, cât într-o banană, totul cu numai 20 cal/100g și multe fibre. E adevărat, că toate legumele din familia ei, gulia are compuși cu sulf și balonează. Dar conține și bioflavonoide, care neutralizează efectul estrogenilor și scad riscul de cancer de sân.

Cât despre slăbit, nu mai vorbim. Gulia crește senzația de sățietate și ajută la eliminarea retenției de lichide din organism. Puteți să o consumați ca atare, proaspătă sau în salată, simplă sau cu un sos de iaurt, tăiată în bastonașe de ronțăit cu humus, fasole bătută, salată de vinete sau cottage cheese.

Dacă tot suntem la capitolul gustare de sezon, luați în calcul și ridichea neagră, o legumă vedetă când vine vorba de răceală. E drept, nu e la fel de atrăgătoare ca ridichile roșii, însă din cele mai vechi timpuri este folosită pentru tratarea afecțiunilor digestive și biliare, pentru recuperarea după gripă și răceală.

Are efect detox, sprijină funcționarea ficatului și întărește sistemul imunitar. Merită efortul să o curățați și să o dați pe răzătoare, e plină de fibre și vitamina C. De consumat sub formă de salată, cu un pic de ulei și oțet.

Tot la capitolul prospețime și sănătate întră și crenguțele de țelină apio, mai nou apărute în meniul nostru.

Altă rădăcinoasă, aceleași beneficii pentru organism: potasiu pentru reglarea tensiunii arteriale, fibre pentru scăderea colesterolului din sânge, vitamina C și antioxidanți cu efect antiinflamator și de întărire a sistemului imunitar.

Țelina apio are efect diuretic, previne constipația, crește senzația de sațietate și are puține calorii.

Poate fi pusă în supe, ciorbe, rizotto, mâncăruri cu carne și fructe de mare, însă cel mai bine este să ronțăim crenguțele proaspete, au o textură crocantă și un gust răcoritor.

Puține sunt alimentele pe care putem să le consumăm fără limită de cantitate, iar legumele rădăcinoase sunt cel mai bun exemplu.

Completați orice meniu cu ridichi, țelină, gulie și morcovi, nu veți greși. Ne ia mult timp să le mestecăm și avem senzația că am mâncat mult, deci ne săturăm cu puține calorii. Să umplii stomacul cu apă, fibre, vitamine și minerale, iată o rețetă de slăbit sănătos.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-02-2024 08:40