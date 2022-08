Ce înseamnă un nivel ridicat de transaminaze în sânge și ce boli poate ascunde

Diagnosticul se face rapid, cu ajutorul a trei teste. Începe ”Doctor de bine”.

Se numesc transaminaze. Și se găsesc în toate analizele uzuale de sânge, recomandate de medicul de familie. Arată funcția ficatului. Pe buletinul de analize, transaminazele sunt regăsite sub denumirea de TGO sau AST. TGP sau ALT.

Valorile modificate față de normal, în cazul în care există un virus hepatic, arată un conflict la nivelul ficatului. Ce înseamnă conflict?

Celulele ficatului - odată agresate de virus - se sparg. Așa lasă enzimele pe care le conțin să iasă în sânge. Odată intrate în fluxul sanguin, apar modificări în analizele uzuale.

Dr. Adriana Motoc, medic primar boli infecțioase: ”Ăsta e primul pas, să eliminăm infecțiile virale cronice. Obligatoriu este să verificăm virusul hepatitic B, C și HIV. Pentru că și infecția HIV, care nu este rară, mai ales în centrele urbane și în porturi, Constanța, București, poate să ducă la creșterea transaminazelor. E important să verificăm și această infecție pe care oamenii o ignoră. Sunt tineri care nu se protejează când fac sex și au și parteneri multipli și sunt la risc să achiziționeze această infecție”.

Pentru hepatite și HIV există tratamente

Din 2018, medicii de familie pot recomanda testarea pentru virusurile hepatitice B și C. În pachetul uzual. Acestea sunt decontate de casa de asigurări.

Dr. Andreea Alexandru, medic primar medicină laborator: ”Hepatita B și C se transmit prin umori, adică prin secrețiile pe care corpul nostru le are. Saliva, secreția genitală la o persoană cu care intrăm în contact și care are are o leziune, de genul o aftă în gură, o tăietură, se transmit prin sânge, prin contact sexual, de la mamă la făt”.

Dacă infecția - numită hepatita B - nu e prezentă, adulților, de orice vîrstă, le este recomandată vaccinarea împotriva virusului hepatitic B. Din 1995, acest vaccin se face nou-născuților în maternitate.

Testele virale se includ în analizele uzuale de sânge. Motivul? Dacă aveți un virus hepatitic, acesta va produce modificări în analizele uzuale târziu. Când ficatul suferă deja.

Principala cauză de transplant hepatic sunt hepatitele cronice, descoperite prea târziu.

Pentru hepatita B și pentru HIV - există tratamente, care țin boala în control. Hepatita C se vindecă în prezent cu ajutorul medicamentelor de ultimă generație.

