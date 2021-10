Ce înseamnă doza 3 și de ce după imunizare, nu este recomandat să bem alcool

Ce înseamnă doza 3, care se poate administra din această săptămână? Şi de ce după imunizare, nu este recomandat să bem alcool? Haideţi să aflăm răspunsurile.

Cel mai important tip de imunitare este la nivelul celulelor. Acesta nu e asigurată de anticorpi, care circulă doar prin sânge. Şi nu pot intra în celule.

Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase: ”Imunitatea cea mai importantă e la nivelul de celule limfocite cu memorie, nu vorbim doar de anticorpi. Ştiu că toată lumea testează anticorpii şi face comparaţii cu vecinul de bloc. La un moment dat, e posibil să avem nevoie de un răspuns imun care să fie mai echilibrat”.

Un răspuns imun mai echilibrat, în privinţa SARS-COV-2, înseamnă doza 3.

Vaccinurile declanșează un răspuns imunitar mai puțin robust în cazul persoanelor în vârstă. Riscurile unei infecții post vaccinare cresc cu creșterea vârstei. Vaccinarea poate avea un efect mai slab la persoanele imuno-compromise. Care ar fi acestea? Pacienții cu hipertensiune, diabet, boli de inimă, cancer, bolile cronice ale rinichilor și ale plămânilor. Doza a treia este recomandată tocmai acestor persoane. Dar pot veni la vaccinare toți cei care au împlinit șase luni de la cele două doze iniţiale, spun medicii.

Adrian Marinescu, medic primar boli infecţioase: ”Doza a treia mai are un rol importan este un update al vaccinului. Când apar noi mutaţii, vrem să avem o eficienţă mai bună şi varianta noului vaccin, varianta a 3 va veni cu o eficienţă sporită în ceea ce priveşte aceste noi mutaţii. Cum e varianta Delta şi altele care pot apărea”.

Cei mai mulţi copii primesc vaccinări de rutină, inclusiv rapeluri, împotriva bolilor care provoacă varicelă, tetanosul, difteria, oreionul, rujeola sau rubeola. Un rapel poate fi o replică exactă a vaccinului inițial. Rapelul poate fi, de asemenea, modificat. Doza a treia pentru Sars-Cov-2 înseamnă răspuns imunitar mai bun pentru noile variante SARS-COV-2.

Dar recomandarea principală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii spune să ne vaccinăm cât mai multi- în primul rând- cu dozele iniţiale. Sunt eficiente.

Irina Strâmbu, medic primar penumolog: ”După vaccinare încă o minoriate dintre vaccinaţii care pot să facă forme uşoare, probail 5% dintre vaccinaţi, dar să facă forme grave, să moară de Covid nu se mai poate întâmpla pentru cei vaccinaţi”.

După orice tip de vaccinare, singura recomandare a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii este să nu bem alcool. Ce legătură ar putea fi între un vaccin şi alcool?

Adriana Motoc, medic primar boli infecţioase: ”Alcoolul alterează răspunsul imun pentru ca o parte din procesele implicate în răspunsul imun se petrec în ficat. Tot acolo merge şi alcolul pentru a fi metabolizat. Alcoolul are se ştie o toxicitate hepatică deci va afecta acel organ, care face parte din sistemul imunitar, pentru că ficatul e un organ complex şi are printre altele are şi funcţia imună. Ori pe noi ne intereasează că în urma vaccinării în sângele nostrum să circulă suficienţi anticorpi”.

Anticorpii circulă în sânge. Se multiplică dacă întâlnesc virusul. În acelasti timp, după imunizare, apare imunitatea la nivelul celulelor. Cu alte cuvinte, părţi al sistemului imunitar, numite limfocite T, omoară celulele infectate. Şi nu lasa astfel virusul să se multiplice.