Producătorii ne asigură că nu găsim hormoni de creștere în carnea de pui. Este împotriva legislației.

Punem întrebarea invers. Hormoni naturali de creștere există în orice pui, pentru că așa crește în mod natural. Și, alături de aceștia, încă zeci de tipuri de hormoni care permit supraviețuirea animalului.

Dacă mâncăm pui, ce se întâmplă cu hormonii naturali din carne? Hormonii sunt proteine. Odată ajunși în stomac, se descompun în aminoacizi, cărămizi de construcție pentru organismul uman. Așa se întâmplă și când mâncăm ouă, brânzeturi, pește ori carne de porc.

Dr. Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog: „Auzim mereu - s-a îngrășat un copil pentru că a mâncat carne de pui sau are pubertate rapid instalată pentru că mănâncă carne de pui în exces. Ăsta e un mit!”

Pieptul de pui, recomandat din copilărie

Pieptul de pasăre este proteină pură de calitatea 1, recomandată din copilărie.

Toate animalele au hormoni. Fără hormoni, nu există viață. Hormonii prezenți în păsări, în mod normal, se inactivează odată ce preparăm termic carnea.

Dr. Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog: „Când preparăm carnea de orice animal, automat se inactivează și o parte din hormoni prin termopreparare. După care, mai există un proces - se inactivează prin enzimele digestive, pe care le avem.”

Hormonii, adică proteine, sunt descompuși în tubul digestiv uman în cărămizi de construcție, aminoacizi. Se întâmplă așa și dacă mâncăm ouă, brânzeturi ori pește. Acestea se numesc proteine de calitate superioară, adică au toți aminoacizii esențiali. În lipsa acestor proteine în hrană, apare așa-numita malnutriție proteică.

Câte calorii are pieptul de pui

Ne uităm la oameni. Nu se îngrașă nimeni din cauza cărnii de pasăre. 100 de grame de piept la grătar înseamnă 164 de calorii. Dacă am crește de la hormonii prezenți în mod normal în pui, ar exista hormoni de creștere - pentru oameni - sub formă de comprimate orale. Nu există!

Hormonii de creștere ar fi distruși de tubul digestiv uman, odată consumați. De aceea, copiii și adolescenții care au deficite dovedite de creștere pot fi tratați cu hormoni umani, DOAR în forma injectabilă.

Dr. Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog: „Ne-am dori să avem hormoni de creștere care se pot lua ca pastilă, dar nu există, vă spun din perspectiva endocrinologului. Ne-am dori să tratăm copii cu deficite de hormoni sub formă de pastilă, dar nu se poate, de aceea hormonii se administrează injectabil.”

Cum facem pieptul de pui mai atractiv pentru copii

Revenim la proteina de calitate superioară din carnea de pui. În cazul păsărilor, grăsimea se concentrează sub piele. Înlăturați pielea și veți consuma doar proteine superioare. Din această cauză, pieptul de pui pare fad.

Cum putem convinge un copil sau un adolescent să consume piept de pui fiert cu plăcere? Ne dă o idee bună și pentru pachetul de la școală, Ema Mărgineanu, dietetician și nutriționist:

Ema Mărgineanu, dietetician și nutriționist: „Un sandviș are 2 felii de pâine, așa o lipie integrală ușor ne împachetează legumele. Am pus 2 surse de proteine pt a crea un gust mai bogat - brânza cottage și un piept de pui - e accesibil pt toată lumea. Și această variantă are un fruct de sezon și câteva migdale.”