Narada dotează laboratoare pentru elevi cu abilități practice și performanțe academice

Prin campania nevoi ordinare pentru copii EXTRAORDINARI, Narada a devenit și unul dintre cele patru ONG-uri câștigătoare ale programului de CSR Deșteaptă-te, România! al ProTV.

La finalul anului trecut, organizația Narada a lansat programul „Nevoi ordinare pentru copii EXTRAORDINARI” prin care își propune să aducă laolaltă, într-un proces diferit de învățare și interacțiune, copii cu rezultate academice bune, dar cu mai puține abilități practice, alături de copiii care au o altfel de experiență de viață din cauza lipsei de resurse (atât în familie, cât și în comunitate) și din cauza factorilor stresanți la care au fost expuși. Și care au dezvoltat astfel o serie de abilități practice și sociale ce nu sunt valorificate pentru că, din cauza dificultăților de acasă, ei nu înregistrează neapărat rezultate academice promițătoare.

Până în prezent, de la lansarea campaniei care a pornit de la cercetarea Cambridge „Hidden Talents in harsh Environments ” și este fundamentată pe un studiu realizat de Naradaîn mai multe comunități din țară, organizația și-a propus să împuternicească profesorii din 10 școli din România să descopere acei copii cu talente ascunse, abilități extraordinare născute din vicisitudinile vieții, din nevoia primară de a supraviețui unor provocări greu de imaginat. În jurul acestor copii s-au format echipe de câte 10 elevi în total, pornind astfel un program fără precedent în școlile lor.

În a doua etapă, a urmat o perioadă de formare în care 20 de cadre didactice implicate în voluntariat (câte două din fiecare școală) au învățat cum să gestioneze emoțiile copiilor și un accent deosebit s-a pus pe leadership educațional și recunoașterea talentelor elevilor, alături de strategii pentru evaluare și sustenabilitate. În paralel, pe baza unor liste cu nevoi, Narada a făcut randări, a stabilit bugetele și pornit demersul de achiziții pentru construirea laboratoarelor EXTRA, acele spații în care fiecare echipă să poată duce la bun final un proiect unic, capabil să pună în valoare toate talentele întregii echipe.

Scopul principal este ca și acei copii care au abilități de lider, care au învățat să coasă, să facă mâncare, să aibă grijă de ceilalți sau care și-au exprimat traumele prin artă să poată să-și exercite talentele, învățând în același timp cum să fie mai buni la școală, iar cei cu performanțe academice să poată împărtăși din cunoștințele lor și să învețe de la ceilalți cum să se descurce în situații grele de viață. Având în vedere unicitatea talentelor, fiecare echipă și-a imaginat un laborator adaptat nevoilor și talentelor proprii și a pus bazele unui proiect unic, a cărui finalitate va fi vizibilă la finalul anului școlar.

La școala din Răscruci, județul Cluj, unde Luca, puștiul ce suferă de dislexie și disgrafie, pasionat de științe naturale și cu un bagaj de cunoștințe impresionant, proiectul final va fi un târg cu vânzare de produse realizate în laboratorul EXTRA, păstrând vii tradițiile și cultura locală. De asemenea, acești copii lucrează în sera amenajată în curtea școlii și vor vinde inclusiv răsaduri din semințe plantate de ei.

La Cocorăștii Colț, în Prahova, echipa EXTRA și-a ales un proiect de artă murală, respectiv picturi stradale pe cele mai importante clădiri din sat. Proiectul lor va culmina cu un podcast promovat online și un perete al școlii transformat în artă murală, plin de simboluri puternice. Vor invita specialiști și vor crea un spațiu real de dialog.

La Școala Emil Isac din Cluj Napoca, elevii creează o carte digitală intitulată „Învăț să zâmbesc. Mă descopăr și explorez”. Vor lucra alături de un scriitor și un editor, vor ilustra paginile și vor povesti despre descoperirile lor personale. Totul se va finaliza cu o lansare oficială a cărții, un moment de mândrie pentru întreaga comunitate.

La Băișoara, județul Cluj, se pregătește o revistă online documentată de elevi. Reporterii de teren deja strâng interviuri, iar redacția școlii va selecta cele mai bune materiale. Pe lângă vizitele la edituri și schimbul de bune practici cu elevii din Florești, revista va fi lansată oficial cu o expoziție de articole și ilustrații.

La Vlădești, județul Argeș elevii pasionați de media își creează propriul studio de înregistrări. Vor lansa un podcast al școlii, organizând cinci workshop-uri cu invitați speciali, creând videoclipuri și evenimente live.

La Liceul Tehnologic din Sascut, județul Bacău, adolescenții îmbină arta și literatura într-o expoziție interactivă. Textele lor originale, interpretate vocal, vor deveni parte dintr-o experiență multisenzorială, un amestec de desen, pictură și teatru radiofonic.

Mai mult decât atât, cei 20 de copii cu talente ascunse, membri ai echipelor din cele 10 școli, sunt susținuți și individual. Pe lângă ședințele de mentorat cu profesorilor, deja pregătiți să îi îndrume, fiecare dintre ei a primit acces la ore de meditații la principalele materii, cursuri pentru abilitățile și pasiunile lor, precum cursuri de artă, de programare sau de sport, dar și toate resursele necesare pentru a evolua la școală și a urma drumul spre performanță academică.

În timpul caravanei prin țară, pentru a urmări îndeaproape progresul fiecărei echipe și finalizarea laboratoarelor, Irina Vasile, director de programe Narada, spune că „cel mai impresionant aspect a fost să fim aproape de copii zilele acestea și să observăm entuziasmul lor. Aproape toate laboratoarele sunt gata și copii lucrează de cel puțin două ori pe săptămână în aceste spații, fiind extrem de implicați. Frumusețea acestui program este că fiecare membru al echipei, inclusiv profesorii, a ieșit din zona sa de confort și a îmbrățișat provocări nemaiîntâlnite până acum. În caravana noastră am avut ocazia să vorbim inclusiv cu câțiva părinți care ne-au împărtășit faptul că de multă vreme nu și-au mai văzut copiii atât de entuziasmați. Profesorii, de unde la început spuneau că nu știu, nu pot, nu văd cum, acum sunt în poziția în care au adus o mulțime de resurse externe pentru acest proiect. Cei de la Cluj, de exemplu, l-au contactat pe scriitorul Alex Moldovan care a venit să le țină cursuri de scriere și mentorat copiilor, cei de la Sascut au descoperit o modalitate prin care fiecare din cei 10 membri ai echipei să poată beneficia de consiliere în carieră. Iar exemplele sunt nenumărate. Uitându-mă la copiii cu talente ascunse precum Valentina, de exemplu, care a început cursul de designer vestimentar, Luca pasionatul nostru de științe care are ocazia acum să împărtășească din cunoștințele sale, Ștefan care a descoperit cât de bun e la scris și vorbește cu entuziasm de cele 12 ore maraton în care a compus prima lui poveste, Naomi care dezvoltă pasiunea sa la desen în cea de ilustrator sau Georgiana care duce schițele sale la nivel de artă statică, simt că am dat speranță, motivație și credință că pot reuși indiferent de trecutul sau prezentul apăsător. Ce facem aici e mult mai mult decât un proiect educațional. E despre a le reda copiilor libertatea de a visa și curajul de a-și privi viitorul. Și știu sigur că suntem pe drumul cel bun.”.

Cele 10 școli fac parte dintr-un program pilot ce ajunge în mod direct la un număr de 100 de copii și 30 de profesori și directori și indirect la o comunitate de 6500 de elevi care studiază în cele 10 școli, în doar un an de zile. Rezultatele vor fi documentate într-un proces de scalare pe HartaEdu care să permită replicarea la nivel național.

Tot la finalul anului trecut, organizația Narada a înscris acest program în campania de CSR a ProTV „Deșteaptă-te, România!” și s-a numărat printre cele patru ONG-urile câștigătoare. „Nevoi ordinare pentru copii EXTRAORDINARI” a atras atenția și altor parteneri Narada precum Green Horse Games, Ipso Agricultura, BRD Asigurări de viață, Deloitte sau Prime Kapital. De asemenea, ING România a devenit partener strategic al programelor Narada, „Nevoi ordinare pentru copii EXTRAORDINARI” fiind unul dintre ele.

Narada s-a născut din convingerea că fiecare copil din România merită acces la educație de calitate, indiferent de contextul său socio-economic. Inspirați de puterea acțiunii colective, am transformat această viziune într-o misiune concretă: identificăm nevoile critice din școli și mobilizăm comunitatea pentru a găsi soluții rapide și eficiente. De peste șapte ani, Narada creează punți între profesori, elevi, antreprenori și voluntari, utilizând tehnologia și expertiza profesională pentru a dezvolta un mediu educațional mai echitabil. Prin platforme digitale inovatoare și intervenții strategice, accelerăm rezolvarea problemelor din educație și oferim școlilor resursele necesare pentru a pregăti copiii pentru un viitor de succes. Narada nu este doar o organizație non-profit, ci o mișcare care aduce împreună oameni dedicați schimbării, dovedind că, atunci când comunitatea acționează unită, transformarea devine posibilă.

