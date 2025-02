Afazia post-AVC, la peste 30% din pacienți. Cum apare și ce tratamente trebuie făcute

Peste 30% din pacienții care trec printr-un accident vascular cerebral rămân cu această problemă.

Specialiștii spun că în astfel de situații recuperarea trebuie să înceapă cât mai repede. Terapia pacienților cu afazie implică exerciții specifice pentru restabilirea abilităților de comunicare. Specialiștii logopedici folosesc tehnici precum denumirea obiectelor, repetarea cuvintelor și construirea de fraze simple pentru a îmbunătăți vorbirea.

Pot fi folosite suporturi vizuale, gesturi și aplicații digitale pentru a facilita înțelegerea și exprimarea. Exercițiile sunt adaptate fiecărui pacient, având ca obiectiv recâștigarea independenței în comunicare.

Roxana Băcănău, logoped: „Afazia este o afecțiune, o tulburare de vorbire, de exprimare, dar poate fi și pe înțelegere a scrisului sau comunicării verbale sau prin scriere”.

Este obligatoriu ca un pacient care a avut AVC să aibă afazie?

Roxana Băcănău, logoped: „Nu este obligatoriu. Depinde de zona care a fost afectată. De obicei apare dacă este afectată partea stângă a creierului. Dacă AVC este în aria broca, poate fi afectată exprimarea: pacientul știe ce vrea să zică, dar nu poate exprima sau se exprimă cu greutate. Dacă este afectată zona wernicke, pacientul începe să vorbească fără sens, nu înțelege ce îl întrebăm, nu va mai reuși să citească”.

Când trebuie să înceapă recuperarea pacientului cu afazie?

Roxana Băcănău, logoped: „Cât mai repede, dar numai după ce trece de faza critică. Pacientul trebuie stabilizat, iar starea generală să fie bună. Apoi îi explicăm ce înseamnă afecțiuna pe care o are. Recuperarea presupune și diferite exerciții de gimnastică pentru stimularea musculaturii fonoarticulatorie. De multe ori este greu să înțeleagă și să accepte faptul că s-a trezit pur și simplu cu această afecțiune și tot ce avea înainte nu mai are sau nu mai are la un nivel la fel de bun. De obicei femeile sunt mai luptătoare și recuperarea cu ele este mai ușoară”.

Ce fel de exerciții sunt necesare?

Roxana Băcănău, logoped: „Putem stimula atenția cu diferite materiale de lucru. De obicei pacienții nu pot pronunța din prima cuvintele și atunci este nevoie să le dăm prima silabă sau primele silabe. Dacă tot nu reușesc, le dăm cuvântul întreg și ei trebuie să repete. Așa facem și la următoarele obiecte, până le repetă pe toate, apoi le sunt reluate cuvintele să vedem dacă au reținut ceva. Sunt, de asemenea, exerciții pentru stimularea atenției, pentru cei care nu mai recunosc literele sau cifrele, nu mai pot face calcule simple sau nu mai pot folosi, de obicei, mâna dreaptă pentru că este cu pareză. În astfel de cazuri trebuie să începem să utilizăm mâna stângă”.

