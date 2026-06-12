CampioMATE, campionatul național de matematică pe echipe, și-a desemnat câștigătorii celei de-a cincea ediții. Gala națională s-a desfășurat online, pe canalul YouTube CampioMATE, sâmbătă, 6 iunie, în timp ce în București și Ilfov premierea a avut loc în aceeași zi la Mega Mall. Alte gale județene sunt programate în zilele următoare. Peste 16.000 de copii din 41 de județe și din Belgia au participat în Ediția 2026, cu 3.000 mai mulți față de anul trecut, rezolvând împreună peste 3 milioane de probleme de matematică (cu 1,3 milioane mai multe față de 2025), în 8 luni de campionat.

CampioMATE nu este un concurs clasic de matematică. Este un campionat național pe echipe, construit după logica sportului și a jocurilor video, cu calificări, divizii de nivel, transferuri, punctaje și clasament live, și, la final, medalii și trofee. Elevii de gimnaziu din toată țara intră în Arenă, rezolvă provocări zilnice, acumulează puncte și joacă în echipă alături de colegi din aceeași școală sau din alte școli. Efortul este recunoscut imediat, progresul este vizibil în timp real.

Campionatul, organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România, are misiunea de a antrena noua generație de atleți ai minții și de a crește IQ-ul României, pornind de la o realitate foarte clară: 70% dintre elevii din România nu au trecut de nivelul 0-2 la testele PISA din 2022, adică nu înțeleg și nu pot rezolva un enunț matematic ușor.

De la un singur județ la o mișcare națională

CampioMATE este inclus pe lista concursurilor școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (Poziția F4, Anexa nr. 5 la O.M.E.C. nr. 3153/28.01.2026) și se desfășoară în parteneriat cu inspectoratele școlare din 39 de județe. Lansat în 2022 ca program pilot într-un singur județ, Iași, cu 900 de jucători, CampioMATE a crescut continuu, extinzându-se în toată țara: 5.000 de jucători în 2023, 10.000 în 2024, 13.000 în 2025. Ediția 2026 aduce cel mai mare număr de participanți de la lansarea competiției: 16.000 de elevi-jucători înscriși de peste 1.100 de profesori coordonatori din peste 1.200 de școli.

Participarea copiilor în CampioMATE este gratuită, prin sprijinul Kaufland, partener principal, și al suporterilor: PRO TV, UniCredit Foundation, EY, Familia SAFIR, NEPI ROCKCASTLE, Publicis Relations, Mediaposte Martech, mindit.io, EXE Software și Novotel.

Cum funcționează competiția

CampioMATE funcționează după un sistem de punctaj transparent și verificabil în timp real. Medaliile de echipă se acordă în funcție de scorul obținut raportat la maximul posibil: Gold pentru 90-100%, Silver pentru 80-89,9% și Bronze pentru 70-79,9%. Echipa cu cel mai mare scor din divizia ei devine campioană națională. Același sistem se aplică și jucătorilor individuali, cu o distincție suplimentară: primii trei jucători din fiecare divizie primesc Premiile I, II și III, departajați prin R-score și criterii suplimentare.

Acest mecanism face ca fiecare elev să concureze, în primul rând, cu propriul potențial, nu doar cu ceilalți.

Ediția 2026 a depășit toate recordurile anterioare

Ediția 2026 a adus cei mai mulți participanți din istoria CampioMATE: 16.000 de elevi (cu 3.000 mai mulți jucători față de sezonul trecut) din peste 1.200 de școli, coordonați de 1.100 de profesori și antrenați de 338 de antrenori de echipe și 26 de liceeni voluntari – antrenori ai băncilor de rezerve. Împreună, jucătorii au rezolvat peste 3 milioane de probleme în Arena de joc, cu 1,3 milioane mai multe față de 2025.

Aproape 6.000 de elevi au obținut scor individual de minim 70% și 300 de echipe au atins pragul de medalie. Feedbackul colectat din peste 25.000 de evaluări a arătat un scor mediu de 4,7 din 5, ceea ce înseamnă că, dincolo de competiție, copiii au vrut să rămână în joc și apreciază recunoașterea imediată a eforturilor lor.

„CampioMATE demonstrează că matematica poate fi abordată și prin joc, prin lucru în echipă, printr-un format hibrid inspirat de sport și jocuri video, mai apropiat de interesele și dinamica elevilor de astăzi. Felicit organizatorii, profesorii și părinții că au găsit această modalitate de a-i atrage pe elevi către matematică. Dragi copii, vă felicit pentru seriozitate și pasiune. Indiferent de rezultatul final, fiecare echipă și fiecare elev reprezintă un exemplu de implicare și de dorință de performanță, valori esențiale pentru educație și pentru viitor. Astfel de proiecte contribuie la formarea unei generații care gândește critic, lucrează în echipă și privește matematica nu doar ca disciplină, ci și ca instrument de dezvoltare individuală”, a transmis Prof. univ. dr. Mihai Dimian, Ministrul Educației și Cercetării la Gala națională CampioMATE.

Profesorii care au participat confirmă că implicarea în CampioMATE a dus la creșterea motivației elevilor și, implicit, a nivelului acestora la matematică. Efectele merg dincolo de conținutul matematic, dezvoltând abilitățile de colaborare, capacitatea de a cere și oferi ajutor în echipă, încrederea în sine și competențele digitale.

„Felicit elevii cu care am lucrat, au fost extrordinari, în primul rând pentru rezultatul obținut, dar dincolo de premiu, au demonstrat mult curaj, multă pasiune și perseverență și dorință de a învăța. M-a impresionat mult și cum au lucrat în echipă. Am antrenat în mare parte copii care îmi sunt și elevi la clasă și nu de puține ori mă așteptau a doua zi cu provocările din CampioMATE pe care le mai greșeau. Am fost o echipă. Nu numai copiii au făcut parte din această echipă, ci și părinții au fost trup și suflet alături de noi. Pe mine ca profesor mă ajută extraordinar de mult acest concurs – este o recapitulare a fiecarei unități de învățare, cu provocări interesante – de la cele cu dificultate mai redusă până la cele cu dificultate mai ridicată, așa cum am observat că au fost anul acesta. Mulțumim că ne-ați pus la lucru”, a declarat Claudia Nicoleta Mușat, antrenor campion național la Clasa a V-a, Divizia Beta, profesor la Colegiul Național "Mihai Viteazul" Ploiești, la gala națională din 6 iunie.

„Echipa este foarte importantă în CampioMATE - este sprijin și te ajută foarte mult să evoluezi. Dacă ar fi să fac o paralelă cu fotbalul, Messi și Ronaldo nu puteau câștiga atâtea Baloane de Aur dacă nu făceau parte dintr-o echipă. Concursul acesta care a îmbinat și matematica, și lucrul în echipă mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să particip și la anul, când vom încerca să fim și mai buni decât am fost anul acesta, pentru că întotdeauna putem fi și mai buni”, a declarat și Iustin Grigore, liderul echipei premiate la clasa a VII-a, Divizia Beta - Infinity Squad, din județul Vrancea.

Echipele campioane ale Ediției 2026

Titlurile naționale ale ediției 2026 au fost câștigate de opt echipe din șapte județe ale țării, câte una pentru fiecare clasă de gimnaziu și fiecare divizie de nivel (Beta și Gamma).

La clasa a V-a, campioana diviziei Beta este FORMULA X din Prahova, antrenată de Claudia Nicoleta Mușat, iar campioana diviziei Gamma este Matematicieni în acțiune din Suceava, antrenată de Mihaela Aura Doboș.

La clasa a VI-a, titlul în Beta revine echipei MindX din Constanța, antrenată de Anca Ioana Crețu, iar în Gamma câștigă Învingătorii de probleme din Galați, antrenați de Mihaela Antoniu.

Clasa a VII-a are doi noi campioni: Infinity Squad din Vrancea, antrenată de Cristinel Severin, în Beta, și SmartMath din Călărași, antrenată de Gabriela Florentina Chivu, în Gamma.

La clasa a VIII-a, titlul de campioni în Beta revine echipei Pi-rații din Constanța, antrenată de Corina Chesnoi, iar în Gamma câștigă Hawks of Gamma din Ilfov, antrenați de Petruța Manolache.

Top jucători premiați național

Premiile I, II și III pentru cei mai buni jucători individuali din fiecare clasă și divizie au fost acordate unui număr de 24 de elevi din toată țara.

Clasa a V-a, Divizia Beta: Premiul I, Androne Răzvan Iulian (Constanța); Premiul II, Pop Maria-Isabela (Bistrița-Năsăud); Premiul III, Dragomir Matias Andrei (Bacău). Divizia Gamma: Premiul I, Lungu Sofia (Suceava); Premiul II, Barbu Gabriel (Călărași); Premiul III, Tucaliuc Amedeea Elena (Suceava).

Clasa a VI-a, Divizia Beta: Premiul I, Popa Emanuel Andrei (Bistrița-Năsăud); Premiul II, Ignat Emil-Ilie (Bistrița-Năsăud); Premiul III, Florea Diana Andreea (Prahova). Divizia Gamma: Premiul I, Stanciu Sofia Elena (Dâmbovița); Premiul II, Hantea Alexia (Mehedinți); Premiul III, Rusu Ujică Valentina Otilia (Suceava).

Clasa a VII-a, Divizia Beta: Premiul I, Olariu Maria Alexandra (Prahova); Premiul II, Andres Andreea (Alba); Premiul III, Mihalcsik Alexandru (Arad). Divizia Gamma: Premiul I, Crăciun Adrian (Hunedoara); Premiul II, Vasi Yannis (Prahova); Premiul III, Jianu Carina Alessia (Dolj).

Clasa a VIII-a, Divizia Beta: Premiul I, Nedea Ana (Vrancea); Premiul II, Mihai Daria (Iași); Premiul III, Neagu Radu-Ionuț (Constanța). Divizia Gamma: Premiul I, Cernea Bianca Maria (Buzău); Premiul II, Grigore Maria Gabriela (București); Premiul III, Iacob Ioan (Suceava).

Județele cu performanțe remarcabile

Suceava este județul cu cele mai multe premii naționale obținute la finalul Ediției 2026, obținând 4 trofee naționale pentru top jucători și o cupă națională de echipă campioană și 366 de jucători cu scor individual de medalie. Patru elevi suceveni au urcat pe podiumul național la categoriile lor, iar echipa Matematicieni în acțiune, antrenată de Mihaela Aura Doboș, a câștigat titlul de campioană națională la Clasa a V-a, Divizia Gamma.

Alte județe cu performanțe remarcabile: Prahova (3 trofee Top Jucător naționale, o cupă de echipă campioană și 421 de jucători cu scor de medalie), Constanța (2 trofee, 2 cupe, 342 de jucători cu scor de medalie) și Bistrița-Năsăud (3 trofee, 181 jucători cu scor de medalie).

Fiecare jucător, profesor, antrenor, coordonator județean și voluntar activ primește diploma digitală cu rezultatele obținute în sezon, disponibilă în pagina personală de pe platforma campionatului. De asemenea, jucătorii și antrenorii primesc medaliile și trofeele binemeritate, pe măsura rezultatelor obținute.

Înscrierile în următoarea ediție CampioMATE încep în octombrie 2026 pe platforma digitală www.campiomate.ro.

Despre CampioMATE

CampioMATE - campionatul național de matematică pe echipe este organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România. Desfășurat online pe tot parcursul anului școlar, campionatul îmbină logica unui joc competitiv cu obiective educaționale clare: creșterea motivației pentru matematică, dezvoltarea spiritului de echipă și recunoașterea imediată a efortului fiecărui elev. Inclus pe lista concursurilor școlare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, CampioMATE se derulează în prezent în parteneriat cu 39 de inspectorate școlare județene și a ajuns la peste 16.000 de participanți în ediția 2026, față de 900 în ediția pilot din 2022.

Mai multe informații: www.campiomate.ro

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