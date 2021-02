Hrana oferită copiilor în parc poate crește riscul de toxiinfecţie severă

Nu vă plimbați cu mâncarea după copil! Și renunțați la gustările inutile. O asemenea porție mică - 3-4 biscuiți, să zicem - echivalează cu 200 de calorii. Într-un an de zile am putea vorbi despre kilograme în plus.

Hrana oferită în parc crește riscul de toxiinfecţie severă. În copilărie, aceste episoade pot necesita inclusiv tratament la terapie intensivă.

7000 de kilocalorii contruiesc un kilogram. În greutatea corpului uman.

Anca Hoisescu, medic primar endocrinolog: ”Dacă un copil mănâncă în fiecare zi în plus 200 de calorii constant peste necesarul lui, 200 de kilocalroii pe zi într-un an înseamnă 10 kilograme în plus şi nu din foarte mult, din 3 biscuiţi”.

În parc, e imposibil ca un copil să respecte reguli de igienă. Aşa pot apărea toxi-infectii severe.

Tot toxinfecție poate apărea de la alimente preparate insuficient. Şi de la fruze de salată spălate puţin sub jet de apă. Conţin cei mai mulţi paraziţi.

Ne explică medicul pediatru.

Iolanda Viviseco, medic primar pediatru: ”Gătirea cărnii la grătar e nepermis în primi 2 ani de viaţă pentru că nu se pătrunde suficient termic carnea. Nu spălăm carne crudă şi stropim toată bucătăria şi ustensilele de hrană ale copilului cu carne crudă, ne ştergem pe o cârpă şi îl luăm în braţe pe copil. Fructele și legumele sunt pline de pesticide în depozite, ar fi bine să fie îndepărtată coaja, în coajă sunt multe vitamine, dar şi pesticide”.

Până la 3 ani, se dezvoltă sistemul digestiv, sistemul renal al copilului. Sistemul imunitar îşi închide creşterea abia la 12 ani. În acest timp, toate alimentele pe care le primeşte copilul dezvoltă şi o reacţie imună.

Nu are cum să recunoască aditivii şi nici substanţele pentru gust adăugat. Iar hrana din primii ani are impact pe toată viaţa - ne spun studiile. De aceea, medicii vă spun să îi daţi copilului doar alimente de bază, neprocesate inițial în comerţ - de tipul mezelurilor, prăjiturilor ori sucurilor.

Iolanda Viviseco, medic primar pediatru: ”Toate dulciurile din comerţ conţin grăsimi saturate, afectează sistemul cardiovascular. Striurile de colesterol se formează din primi ani de viață, din copilărie. La ora actuală sucul din fructe nu mai face parte din alimetația sugarului și sub nici o formă a copiilor. Când se transformă în suc, copilul va lua o cantitate mare de zahăr, un copil de 1 an va putea să bea sucul de la o portocală, dar nu va mânca o portocală. Acest zahăr se absoarbe rapid în organism şi predispune copilul la diabet la vârsta adultă, vorbim de împac pe termen lung”.

