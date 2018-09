Cum putem evita fractura de-a lungul rădăcinii dintelui

Un dinte fără nerv se rupe uşor. De obicei, până la rădăcină precum lemnul tăiat. Din păcate, pentru o rădăcină ruptă nu există în prezent nicio tehnică stomatologică de reconstrucţie. Ce e de făcut să evitaţi situaţia?

Dacă ajungeţi în pragul unei astfel de decizii, gândiţi-vă şi la arhitectura totală a dintelui. Resturile alimentare sunt descompuse în cavitatea orală de către bacterii. Se transformă în acizi, care atacă smalțul dentar, o bază, și aşa apare caria.

În interiorul dintelui găsim un vas de sânge şi un nerv. Bacteriile din caria avansată ajung spre nerv şi vasul de sânge. Durerea apare de la inflamaţia în interioul dintelui, ca reacţie la prezenţa bacteriilor. Medicul e obligat să curețe interiorul dintelui. Va ditruge astfel nervul.

Dr. Cristina Bârsan medic dentist: "În momentul când unui dinte îi lipseşte o mare bucată a lui, practic, el mai are puţină substanță, are o mare plombă, iar dacă noi muşcăm punem presiune pe bucata aia subţire de dinte. Un dinte care nu mai are nerv riscă o fractură de-a lungul rădăcinii.

Fractura de-a lungul rădăcinii înseamnă automat extragerea rădăcinii. Nu există în prezent nicio tehnică stomatologică de reconstrucţie. Fără rădăcină înseamnă că veţi avea nevoie de implant.

Dr. Cristina Bârsan medic dentist: "Ca să ferim dintele de o eventuală fractură urmată de o eventuală extracţie trebuie să îl tratăm corect pe canal şi să îl tratăm apoi cu o coroană."

Aşadar, odată ce nu mai aveţi nerv, e necesară şi o coroană dentară. Aceasta se sprijină pe ţesut sănătos şi ține arhidectura dentară normală în timpul masticaţiei. 2000 de mişcări masticatorii facem pe zi, iar forţele din cavitatea orală sunt imense.

La ora actuală, coronalele dentare se fac din straturi ceramice care imită 1 la 1 dintele natural. Inclusiv cum intră lumina în culoare.

Dr. Alexandru Dragu: "Putem să venim cu ceramică în diverse opacităţi adică să se vadă transparentă ca la dintele natural. Culoarea e dată la smalț. La vârf, smalțul e mai gros, spre bază mai subţire, find gros lumina trece altfel, se vede mai alb, spre bază se vede şi dentina, are o culoare mai închisă."



În plus, computerul adaptează perfect coroana la nivel de microni. Astfel nu mai apar eventuale inflamaţii ale gingiei.

