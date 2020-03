Cea mai bună dietă pentru slăbit. De ce nu este indicat să mâncăm după ora 18.00

A venit primăvara, ne bucurăm precum copiii de prezența soarelui. Iar această expresie nu este deloc ruptă de adevăr, pentru că explicații stau în evoluția speciei noastre. Suntem ființe diurne.

Ca să respectăm întocmai condiția speciei, ar trebui ca și dietă să fie una corectă. Fără dezechilibre de genul regim exclusiv proteic, supă de varză, complet vegan ori mese mici și multe, zilnic. Haideți să vedem ce cod de bază ne-a lăsat mama-natură în organism.

O friptură cu o salată lângă. Cea mai corectă masă pe care o puteți lua în caz că vreți să slăbiți. Nu facem nimic altceva decât să redescoperim roata. Cu mii de ani în urmă, vânam și mâncam o dată, cât puteam. Ni se făcea greață, așa că o combăteam cu ce aveam la îndemână: frunzele.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: “Greața apare când mănânci foarte mult și enzimele pancreatice și biliare nu sunt suficiente. Mănânci foarte mult, apar fenomene de maldigestie, care duc la stimularea unor receptori, greață și vărsătură.”

Tot în procesul de evoluție, un rol aparte îl joacă pauza alimentară. Mai degrabă de nevoie, decât de voie. Noaptea, ficatul sintetizează colesterol. Produce bilă, un lichid, pe care îl depozitează în vezica biliară. Și detoxifică tot organismul.

Tot noaptea, pancreasul își produce enzime care vor intra apoi în digestie. Organele implicate în procesarea alimentelor, dar și creierul endocrin, vor să lucreze ziua.

Conform ritmului somn/veghe, ziua se termină în jurul orei 18.00. Tot cam atunci trebuie luată ultima masă. Ne-o spun genele.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: “Sunt niște ritmuri ancestrale ale propriului creier, guvernate de ritmul circadian, așa se și explică succesul acestor diete numite intermitente - intermitent fasting - practic eu în îmi aduc corpul în starea ancestrală. Sunt neuro-transmițători care așa au fost setați.”

Cortexul, hipotalamusul și hipofiza - părți importante din creier - care guvernează inclusiv organele interne, vor lumina solară.

Andreea Groza, corespondent: “Animalele diurne - noi suntem printe ele - trebuie să mănânce doar ziua. Asta înseamnă că, dacă s-a înnoptat la ora 17.00, cum se înnoptează în noiembrie, decembrie ori ianuarie, nu mai mănâncă. Și informațiile genetice ale oamenilor spun că, de la ora 17.00, nu mai suntem setați să mâncăm. Ne pregătim de vară și, în iunie, la ora 21.00, e încă lumină. Dar noi, în mod natural, ne-am adaptat la cele mai vitrege condiții. Adică la iarnă. Și de aceea, slăbire eficientă înseamnă să nu mai mâncați după orele 17.00-18.00 și nu după ora 21.00!”

Ne întoarcem puțin la primele episoade din saga evoluției. Tot pe la începuturile iluminării noastre ca ființe, am învățat să lungim mâncarea. Din puțin să ne dea mai mult, să ajungă la toată familia. Iar am apelat la mama-natură și am descoperit că putem face asta cu apă.

Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist: “Dacă vreți un mic secret - nu e că nu am mai spus până acum, dar poate e bine să reamintim - ciorba este alimentul ideal de slăbit. Într-o ciorbă avem jumătate din caloriile unui fel doi prin faptul că e diluată cu apă și la numărul de kilocalorii.”

Receptorii din stomac, care trimit creierului informații despre sațietate, sunt dați pe spate de volum. Or, ciorba se laudă cu așa ceva din plin. Senzația de foame dispare.