Ce nu ştiu tinerii despre prezervative. Nu se ţin în geantă sau portofel

Prima ieşire de 1 mai la mare sau la munte cu gaşca de prieteni sau cu partenerul este pentru mulţi adolescenţi ocazia cu care îşi încep viaţa intimă. Un moment delicat, pentru care, spun psihologii, trebuie să fii bine pregătit şi sufleteşte şi practic.

Medicii ginecologi, dar şi voluntarii care se ocupă de prevenirea bolilor cu transmitere sexuală vă oferă câteva ponturi pentru siguranţa copiilor. Părinţii trebuie să poată gestiona fără greşeală..aceste impulsuri ale adolescenţilor care se lupta să devină adulţi pe deplin.

Lucia Trască, voluntar A.R.A.S: "Începerea vieţii sexuale se poate întâmpla atunci când te aştepţi cel mai puţin. Să nu ne bazăm niciodată că suntem la prima experienţă sexuala- deci dacă băieţii găsesc o fată care este virgină- să creadă că nu poate avea o boală cu transmitere sexuală."

Asta pentru că inclusiv virusurile HIV-SIDA şi cel care dă hepatită pot fi luate de la dentist, de la manichiură sau când faci un tatuaj. Din nefericire, şi adolescenţii se pot infecta.

Pe piaţa noastră, prezervativele costă între 1 leu 50 şi 5 lei pe bucata; tocmai pentru că vorbim despre o industrie extrem de sensibilă, medicii care se ocupă de sănătatea reproducerii spun că în principiu nu există diferenţe de eficientă, indiferent de preţ. Inclusiv voluntarii care discuta cu tinerii în licee spun că se confruntă cu această prejudecată: cum că, dacă nu-ţi permiţi să cumperi mereu produse premium, mai bine te descurci altfel!

Citește și A infectat intenționat 32 de femei cu HIV. De ce le spunea că nu poate folosi prezervativ

Pentru tineri, care în general nu au un partener stabil, nu există însă o variantă mai bună. Există totuşi câteva reguli absolute. Prima este să verificaţi valabilitatea produsului.

Apoi, să păstraţi corect prezervativele.

Lucia Trască, voluntar A.R.A.S: ”E foarte cald afară, trebuie să ştii unde să le păstrezi. Nu le ţinem în geantă, asta pentru fete, că ele se pot înţepa. Ideală ar fi să avem o cutiuţă din metal - fetele ştiu despre ce vorbesc, pentru că multe firme de absorbante au scos aşa ceva pe piaţă. Putem să punem 2-3 prezervative acolo. Băieţii nu ar trebui sub nicio formă să le ţină în portofel. Tot aşezându-te şi ridicându-te de pe scaun, poţi leza latexul."

Aşa că pregătiţi din timp vacanţa. În jur de 15 lei costa prezervativul feminin, proaspăt intrat pe piaţa noastră. Poate fi folosit la orice vârstă, cu aceleaşi beneficii că cel clasic.

Lucia Trască, voluntar A.R.A.S: "Are două inele - unul care se aplatizează şi se introduce în vagin. Avantajul este că se poate pune cu 30 de minute înainte de începerea actului sexual, spre deosebire de cel masculin. Poţi tu, ca femeie, că fata, să fii în controlul situaţiei şi să-i spui "ok, nu vrei să foloseşti tu un prezervativ masculin, uite că am eu unul feminin.”

Am lăsat la sfârşit cel mai important lucru - şi acum vorbim direct cu tinerii care poate au ascultat pe furiş aceste informaţii menite să îi ajute să fie mereu în siguranţă. Nu uitaţi că este dreptul vostru să spuneţi "nu" şi să refuzaţi categoric orice nu vreţi să faceţi. Pentru viitorul vostru, sănătatea emoţională este la fel de importantă. Cât despre părinţi... dacă cumva nu aţi avut înţelegere şi susţinere din partea familiei, atunci când aveaţi vârsta copiilor voştri, iată că aveţi acum şansa să demonstraţi că se poate şi altfel!