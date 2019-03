Ce beneficii au cei care consumă lapte de măgăriță, singurul care poate fi băut crud

Am fost pe munte să bem lapte crud, de fapt, singurul tip de lapte de mamifer care poate fi băut crud, fără nicio problemă: laptele de măgăriţă.

Un aliment care ne dă, din nou, ocazia să vorbim despre proteinele perfecte din hrană, cele de origine animală. Din lapte, carne, ouă sau peşte!

Sunt structuri care se îmbină perfect cu organismul uman, contribuind la funcţionarea impecabilă a sistemului imunitar. Şi care nu trebuie distruse prin preparare termică intensă, pentru că se transformă în balast!

0,5% grăsime, în rest proteine cât cuprinde. Şi zahăr. Cea mai mare cantitate de zahăr regăsită, în mod natural, în laptele unui mamifer. Tocmai am descris laptele de măgăriţă. Este singurul tip de lapte care poate fi consumat în siguranţă crud. Sigur, producţia este infimă în comparaţie cu ceea ce oferă vacile.

Suntem la Câmpeni, în Alba. Doi fraţi - Andreea, specialist IT şi Andrei - student la medicină veterinară, au pus pe picioare o fermă de măgăriţe.

Andreea Stan, proprietar fermă măgari: “Eu lucrez în IT în Cluj, nu m-am gândit nicidată că o să vând lapte de mărgăriță. Am avut 5 măgari la început. Am început să facem şi săpunuri din lapte de măgar cu 5 uleiuri esentiale si cam asta e compoziţia.”

Știm sigur că dieta mediteraneană e cea mai bună pentru protecţia cardiovaculară. Lângă Mediterana găsim zone aride unde cresc doar capre şi măgari, iar oamenii din zonă consumă lapte de capră şi lapte de măgăriţă. Probabil, fac ceva bine, pentru că cei mai mulţi depășesc suta de ani.

Laptele de mărgărita e unul dintre cele mai bune tipuri de lapte din lume. Laptele crud ne dă ocazia să vorbim despre proteinele perfecte structural. Pot fi recunocute imediat de organismul uman.

Dr. ing. Ştefan Voicu: “Proteinele sunt foarte concentrate şi foarte mari. Ne imaginăm un joc de lego. Există proteine cu 100.000 de piese legate între ele. De ce este complicat pentru organism? El nu are nevoie de structură ca atare, ci de bucăţele.”

Din aceste bucăţele, extrase din hrana de calitate, formăm, de exemplu, anticorpii. De la un specialist în structuri proteice complicate aflăm că nu trebuie să le preparăm termic exagerat!

Dr. ing. Ştefan Voicu: “Când preparăm termic, această structură se modifică, spunem noi. Structura proteinei e denaturată, când am preparat termic proteinele, bucăţile din ea se modifică, când se modifică nu se mai găsesc enzimatic.“

Trei piese are o proteină perfectă din hrană, care nu a fost tratată la temperaturi mari. Găseşte în organismul uman alte trei piese perfecte şi se unesc fără cusur. Asta înseamnă că proteina este folosită eficient de organism, mai ales de sistemul imunitar.

De aceea, specialiştii recomandă să mâncăm ou fiert şi nu prăjit, carnea fiartă din ciorba şi nu tratată la temperaturile ridicate din cuptor. Lactatele, procesate minim, cum ar fi iaurtul ori telemeaua.

Şi, sigur, pe primul loc, proteina crudă. Laptele crud.