Specialist în resurse umane: La interviu, se pune accent pe conținut, pe atitudine, nu pe formule pompoase

Dacă sunteți în căutarea unui job sau primiți o ofertă de angajare, trebuie să știți că prima impresie de la interviu contează.

Iată ce sfaturi are Aida Chivu, specialist în resurse umane, invitata Laurei Culiță în emisiunea „Conectat la România”, difuzată pe știrileprotv.ro.



Aida Chivu: „Ținem cont de ce spunem, de atitudinea pe care o avem, de cum suntem îmbrăcați, suntem atenți la gesturile și formulele de politețe, adică la tot ansamblul”.

Laura Culiță: Cum ne prezentăm?

Aida Chivu: „Eu, cel care intră pe ușă, salut. Depinde în ce fază a interviului sunt. Dacă îmi zice (posibilul angajator – n.r.) ''salut, bună'', e clar că trebuie să renunț la formularea strictă, pompoasă - gazda dă tonul. Azi se pune accent pe conținut, pe atitudine”.

Laura Culiță: Ce fac cu telefonul la interviu - unde îl las, în geantă?

Aida Chivu: „Dacă am geantă, îl las în geantă, dar pe modul silențios și - e de menționat - nu pe vibrații. Dacă într-adevăr, am o situație care mă obligă să am telefonul pe vibrații, ne cerem scuze”.

Mai departe, discuția cu posibilul angajator trebuie să fie axată pe cine sunt, ce știu să fac, ce vreau și cum doresc să fiu remunerat, spune specialistul în resurse umane.





