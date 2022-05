Asta ne spune Aida Chivu, specialist în resurse umane, invitata Laurei Culiță în emisiunea Conectat la România.

Aida Chivu: „Când ajungem la discuția despre salariu, trebuie să respect toate cele de mai sus – să spun ce vreau cu totul, nu doar ce vreau ca bani. Spun ce vreau, cum vreau să fiu remunerat pentru ceea ce eu voi presta.”

Laura Culiță: „Deci nu zic - vreau salariul X?”

Aida Chivu: „Dacă eu spun asta - vreau salariul X - înseamnă că sunt foarte pregătit, adică pe poziția mea știu care e intervalul din perspectivă salarială. Când cer o sumă fixă, trebuie să știu clar, să argumentez de ce. Dacă fac greșeala să spun că vreau respectiva sumă pentru că atât îmi este mie necesar să mă descurc, în secunda aceea am pierdut jumătate din ce câștigasem până în momentul respectiv. De ce? Pentru că salariul nu trebuie să fie pe cât am eu nevoie - că am rate, costuri - ci raportat și echilibrat la ce prestez eu pe lună. Întâi pun pe masă ce am de oferit pentru a primi acei bani solicitați.”

„Cuvântul salariu ar trebui să fie ultimul pe care îl folosesc, dacă sunt angajat și vreau să negociez leafa”, mai spune specialistul în resurse umane.

