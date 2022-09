Cum ajunge apa în mod inteligent în paharele noastre

În București, apa potabilă este livrată din uzinele de tratare către casele oamenilor prin 2.500 de kilometri de conducte.

„Procesul de producție a apei este unul automat în proporție de 100% și este monitorizat prin sistemele noastre SCADA și prin sistemele IoT – internet of things – bazat pe senzori”, spune Irina Munteanu, director general adjunct Apa Nova București, invitată în emisiunea „Conectat la România” by stirileprotv.ro.

Tot senzorii, amplasați pe traseul apei, indică presiunea, debitul și problemele care pot apărea în distribuție.

Irina Munteanu: „Timpul de intervenție la o avarie era undeva la 48 de ore, iar recomandarea era la 6 ore, azi intervenim de multe ori în 30 de minute. Ne ajută un sistem numit workforce management care ne indică ce avarii sunt, locul lor, iar mașina cea mai apropiată intervine”.

Cum verificăm calitatea apei pe care o bem



Compania de apă publică buletine de analiză pentru cele 54 de puncte fixe de colectare din București. De exemplu, un locuitor din zona Drumul Taberei poate să aleagă un punct de colectare dintre cele zece de pe raza sectorului 6 și să vadă calitatea apei de la o cișmea publică din apropierea casei sale.

Dacă, însă, observăm schimbări la apa de la robinet pe care o bem, putem cere să fie testată acasă. „Suplimentar, în cazul în care consumatorul are vreun dubiu, poate să ceară prin intermediul site-ului și analize speciale in casa, pentru că noi facem analizele de apă la branșament, dar de la branșament la casa pot fi țevi foarte vechi, care să nu ofere o calitate extraordinară a apei și atunci noi facem analize in interiorul casei”, spune Irina Munteanu.



Cum ținem costurile sub control



Pe site-ul companiei, consumatorii își pot face un cont personal ca să aibă acces la istoricul de facturi și plăți, să achite facturile, inclusiv e-facturile și să transmită indexul.

Dacă vrem să ținem sub control consumul de apă, sunt mai multe soluții la îndemână. De pildă, un aerator montat la bateria de la baie poate reduce consumul cu 60%. Gesturi simple – să nu lăsăm să curgă apa când nu o folosim, să spălăm legumele într-un vas cu apă, nu direct sub jet, să reparăm eventualele scurgeri la instalații – pot face o mare diferență în factură.

Menținerea în stare bună a instalațiilor din casă este extrem de importantă, numai dacă ne gândim că un robinet care picură înseamnă până la opt litri de apă irosiți, potrivit Comisiei Europene.



Cum pot fi rezolvate avariile mai rapid



Senzorii amplasați pe traseul apei indică presiunea, debitul și problemele care pot apărea în distribuție. Avariile pot fi semnalate de consumatori telefonic, dar și online.

Potrivit datelor companiei, de când a preluat concesiunea serviciilor de apă potabilă în București, adică din 2000 și până acum, pierderile de apă potabilă s-au redus cu 84%, iar capacitatea de producție a crescut cu 22%.

Dată publicare: 16-09-2022 14:00