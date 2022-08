Afaceri la cheie, de vânzare, pentru cei care vor să devină antreprenori

De la mici afaceri, care necesită sub 20.000 de euro, până la resort-uri de milioane de euro, categoria Spații comerciale de pe platforma de anunțuri imobiliare Storia.ro surprinde diverse oportunități de investiții.

Fie că se caută o locuință într-un oraș mai mic, mai aproape de natură, dar care să includă și un spațiu comercial, fie că e vorba de dorința de a experimenta diverse tipuri de afaceri din domeniul HORECA, saloane de înfrumusețare sau clinici medicale, platforma cu cele mai multe anunțuri imobiliare conține o gamă variată de anunțuri din categoria spațiilor comerciale.

Astfel, printre micile afaceri care pot fi lansate în diverse orașe din țară, se află: un wine bar & fast food cu mini-terasă, de 12.000 E, în Bistrița; o rulotă echipată pentru fast-food, de 9.900 E, în Timișoara; o pizzerie pentru delivery, de 15.000 E, în Sibiu; o patiserie de 14.000 E în Berceni; un salon de înfrumusețare în Dorobanți, de 7.500 E; un coffee to go shop, de 12.000 E, în Galați.

CASĂ CU SALON DE COAFURĂ ȘI MANICHIURĂ, SÂNPETRU, LÂNGĂ BRAȘOV - 209.000 E

Pentru cei care își doresc să scape de agitația din marile orașe, dar să fie totuși aproape de unul și să aibă la dispoziție posibilitatea de a lansa o mică afacere care să genereze un venit, această casă din 2016, situată în localitatea Sânpetru, la 15 minute de Brașov, este împărțită între o zonă rezidențială și una comercială, cu intrări separate, pentru intimitate. La demisol se află un salon cu 2 camere, pentru coafură și manichiură, cu beci pentru depozitare și toaletă. Spațiul comercial poate fi folosit ca atare, datorită vadului comercial deja creat, prin poziționarea în centrul localității sau se poate închiria, generând un venit pasiv. Zona de locuit totalizează 180mp utili, la parter având bucătăria, livingul, un dormitor/birou, o toaletă, iar la etaj 3 dormitoare, o baie, un dressing și pod înalt pentru depozitare. Curtea spațioasă, cu gazon, are amenajat un loc de joacă pentru copii, cu leagăne și tobogan, precum și două terase și un grătar de cărămidă.

RESTAURANT RUSTIC PE VALEA MUREȘULUI, LA ANDRENEASA - 350.000 E



Situat pe drumul Reghin-Toplița, acest restaurant rustic este un popas frecventat de iubitorii de ski sau de excursii la munte. Locația include 5 camere pentru angajați și un teren adiacent de 4.600 mp.

CASĂ CU SALON DE EVENIMENTE DE TIP RESTAURANT, LA ARAD - 295.000 E

Această casă de locuit include și un spațiu comercial complet amenajat, compus din salon de evenimente de tip restaurant, bar, birou, toalete, cameră tehnică. În plus, casa are 3 camere, bucătărie, baie, cameră pentru depozitare. Alte afaceri care se pot desfășura în acest spațiu sunt: cabinet stomatologic, clinică, birou notarial,salon de înfrumusețare, cabinet psihologic, cabinet de medicină de familie, cabinet veterinar, clădire de birouri.

CLINICĂ MEDICALĂ SAU SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE ÎN CARTIERUL FRANCEZ, BUCUREȘTI - 349.000 E

Situat în Sector 1, într-o zonă locuită și frecventată de un public cu venituri peste medie, acest apartament de 154 mp utili distribuiți pe suprafața a 5 camere, având un balcon de 8 mp, oferă posibilitatea de a dezvolta o clinică medicală sau un salon de înfrumusețare. Zona în care se află proprietatea deschide calea spre clientela centrelor comerciale sau de activități din apropierea Parcului Herăstrău, mall Promenada, mall Băneasa Shopping Center, centre de wellness cu piscine și spa, terenuri de joacă sau zone de activități pentru copii.

CASĂ CU SPĂLĂTORIE AUTO ÎN CONSTANȚA - 200.000 E



Având la parter o spălătorie auto, cu vad de clienți deja format, această casă din Constanța are la etaj un apartament cu 3 camere și 3 băi. Parterul are 73 mp, constând în spălătorie auto cu 2 boxe, bar, grup sanitar și cameră tehnică, în timp ce suprafața utilă de la etaj este de 85mp, compus in living, bucătărie, zonă de dining, grup sanitar, dormitor matrimonial cu baie proprie și dressing, dormitor secundar cu baie proprie.

Indiferent care este sectorul afacerilor care se dorește a fi explorat, Storia.ro le pune la dispoziție celor care își doresc să devină antreprenori, în cadrul categoriei de “spații comerciale” atât anunțuri pe temele dorite, cât și anunțuri care îi vor surprinde, deschizând noi perspective, care vor avea un impact asupra deciziei de achiziție.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 05-08-2022 10:59