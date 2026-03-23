Rezolvarea subiectelor de la Limba română – Bacalaureat 2026. Cât de dificile au fost

Simularea Bac 2026 – Limba română. Ce subiecte au picat

Prima probă a simulării examenului de Bacalaureat s-a încheiat la ora 12:00, iar elevii au ieșit din săli cu impresii despre dificultatea exercițiilor. La subiectul III, provocarea a fost un text poetic.

La subiectul I, candidații au avut de analizat un fragment din Manuscrisul furat, din volumul Întâmplări cu scriitori, de Mircea Micu. La subiectul II, sarcina a constat în identificarea și prezentarea a două modalități de caracterizare a unui personaj, pornind de la un fragment din „Moș Teacă”, de Anton Bacalbașa.

Pentru subiectul III, elevii de la profilul real au redactat un eseu despre particularitățile unui text poetic de Lucian Blaga, în timp ce cei de la profilul uman au compus eseuri inspirate de o poezie de Ion Barbu.

Urmează ca mâine, pe 24 martie, elevii să susțină examenul la Matematică sau Istorie, în funcție de profil, din cadrul Simulării Bacalaureatului 2026.