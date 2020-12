Românii care s-au trezit cu noaptea în cap pentru a merge la vot, să li se întoarcă acasă copiii. ”Noi suntem singuri aici”

Este o zi în care fiecare opinie a celor ce formează electoratul României contează; unii dintre cei conștienți că astăzi avem șansa de a ne face auziți prin vot nu au putut dormi de griji.

La fel și cei conștiincioși, care consideră scrutinul o datorie civică.

La țară, oamenii ies din casă devreme, ca să hrănească animalele și să meargă la biserică. Nu le-a fost greu să facă un ocol pe la secția de votare.

Știrile PRO TV vă prezintă în timp real informații despre prezența la vot.

La Orășeni Deal, în județul Botoșani, prima alegătoare s-a prezentat la urne când luna era încă pe cer.

”Reporter: Ați venit chiar la prima oră... la 7 fix?

Femeie: Chiar la prima oră. Am mai și așteptat la ușă un pic. Am vrut să votez ca să se schimbe ceva în țara asta”.

”Reporter: Bună dimineața!

Bătrân: Bună dimineața!

Reporter: La vot?

Bătrân: Da, da.

Reporter: De ce așa de dimineață?

Bătrân: Am venit la sfânta biserică și începe slujba”.

Femeie: ”Eu sunt la biserică, la lumânări, iar dacă se aglomerează la biserică, la amiază se aglomerează și aici și am venit să îmi fac datoria”.

Deși afară burnițează și este frig, la Târgoviște oamenii au început să voteze dis de dimineață. Unii dintre ei au așteptat chiar cu 15 minute înainte de ora 7 să își exprime opțiunea.

”Sperăm, sperăm mai bine”

Soții Nisipeanu, ambii pensionari, au votat cu gândul să facă o țară mai bună, poate-poate li se întorc acasă copiii plecați în străinătate.

”Femeie: Sperăm, copiii sunt afară, noi suntem singuri aici.

Bărbat: Să supraviețuiască și ei”

”Reporter: Care sunt așteptările dumneavoastră?

Hermina Nisipeanu: Of, of, of... Să facă străzi, să facă scoli. Să îi mai salte și pe amărâții ăia de la țară din noroaie. Wc-uri în curte, sperăm, sperăm mai bine”.

În secțiile de votare, totul e pregătit ca scrutinul să nu aducă un nou val de infectări cu Sars-Cov-2.

Cristina Maria Nica, Secţia de votare nr.29 Târgovişte: ”Avem dezinfectanți, mănuși, măști. Vom da alegătorilor măști, celor care nu au, se dezinfectează la intrare, totul se desfășoară în condiții de siguranță”.

De altfel, mulți dintre alegători s-au trezit devreme, ca să evite aglomerația. La această secție de votare din Târgu Mureș, soții Grigorean au fost primii care au votat.

Constantin Grigorean: ”Principalul să scăpăm de grija virusului. Aia ne-a determinat să venim așa devreme și oricum trebuia să venim astăzi”.

Angela Grigorean: ”Așteptări ca în ultimii 31 de ani, așteptăm să se schimbe ceva”.

Pentru unii, responsabilitatea alegerilor este atât de mare, încât nu au putut dormi de gânduri.

”Ajută-mă, Doamne, să fiu primul. Pe la 4 jumate m-am trezit”.

”Cine se scoală de dimineață, departe ajunge, nu e aglomerație și terminăm repede”.

Așa a gândit și Diana, o fetiță de 5 ani din Bacău, care s-a trezit deodată cu părinții și s-a îmbrăcat singurică pentru a merge la vot. Dezamăgirea a fost mare când a aflat că nu poate pune ștampila.

”- De ce plângi tu?

- Că vreau să votez.

- Și cu cine votezi?

- Cu mami și cu tati”.

Mai bine de jumătate din români nu se sinchisesc de vot

Experiența alegerilor precedente ne arată totuși că mai bine de jumătate dintre români nu se sinchisesc de vot. Pe unii îi găsim la plimbare, în Poiana Brașov.

”Reporter: La vot mai ajungeți?

Turist: Să vedem, nu sunt decis, dar nu cred.

Reporter: E mai importantă distracția acum?

Turist: Păi, cam da, pentru că timpul e limitat și știți cum e, să ne distrăm, să profităm de concediul ăsta”.

”Bărbat: La vot o să mergem mai după-amiază, că e mai bine.

Reporter: De unde sunteți?

Bărbat: De la Vaslui.

Reporter: Și ajungeți până după-amiază la Vaslui să votați?

Bărbat: Mergem aici, nu sunt secții de votare și aici în Brașov? Și avem voie.

Reporter: Nu, nu aveți voie decât în județul dumneavoastră.

Bărbat: Nu mai mergem”.

Urnele se închid la ora 21.00 și puteți vota doar dacă vă aflați în județul de reședință.

Pe mulți turiști ziua votului i-a găsit aici în Poiana Brașov. Au fost dezamăgit să vadă că soarele a topit aproape toată zăpada, însă o plimbare a fost numai bună, mai ales că soarele e blând.

Aici la baza pârtiei Bradul mai este totuși un petic de zăpadă. Oamenii și-au adus săniuțele și fac cu rândul ca să apuce fiecare să se dea măcar o tură.

Au lăsat votul pe mai târziu, în speranța că traficul nu le va pune mari probleme.

Vă reamintesc că pentru a putea vota trebuie neapărat să mergeți la una din secțiile din județul dumneavoastră, nu puteți vota în alt județ.