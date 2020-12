Nelu Tătaru, după ieșirea de la urne: Am votat pentru o Românie normală

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat duminică, după ce şi-a exercitat dreptul la vot la Şcoala "Sf. Ecaterina" din municipiul Huşi, că a votat pentru "o Românie normală".

"Am votat pentru o Românie normală, pentru cei care pot face o Românie normală şi am votat pentru un viitor al copiilor noştri. Astăzi este o zi deosebită şi sper că la 30 de ani (de la Revoluţie - n.r.) toţi am înţeles că trebuie altceva. 30 de ani înseamnă o generaţie. Cred că trebuie să pregătim viitorul generaţiei copiilor noştri. Nu putem să-l pregătim cu mentalitatea cu care am mers până acum, nu putem pregăti cu cei care au condus până acum. Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic, iar acest an a arătat că se poate. Am votat pentru o Românie normală", a afirmat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a venit la vot alături de soţia sa.