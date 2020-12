Ludovic Orban: Orice cetățean, chiar dacă e într-o localitate în carantină, are libertatea să voteze, fără să dea declarații

Orice cetăţean, chiar dacă e într-o localitate care e temporar în carantină are libertatea de a se duce la secţia de vot să voteze, fără să dea declaraţii, a declarat premierul Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că, în ziua alegerilor parlamentare, locuitorii din oraşele şi comunele aflate în carantină vor putea merge la vot fără a fi nevoie de o completare a declaraţiei pe proprie răspundere, Guvernul urmând a adopta o prevedere în acest sens, vineri.

Ludovic Orban a menţionat că persoanele aflate în carantină nu vor putea părăsi domiciliul sau locul unde au declarat că se izolează, acestea având posibilitatea de a vota dacă solicită deplasarea urnei mobile.

"Orice cetăţean, chiar dacă e într-o localitate care e temporar în carantină are libertatea de a se duce la secţia de vot să voteze, fără să dea declaraţii. Avem CNSU în cursul zilei de mâine (vineri - n.r.), înainte de şedinţa de Guvern, după care în şedinţa de Guvern vom transpune hotărârea CNSU”, a anunţat premierul Ludovic Orban joi seară, la Digi 24.

El a precizat că în ziua votului completarea unei declaraţii "este o formalitate nenecesară”, pentru că oamenii ies din casă să voteze.

Premierul a ţinut să facă distincţia între situaţia celor din localităţi aflate în carantină şi persoanele care se află în carantină prin decizie a Direcţiei de Sănătate Publică.

"Cei care sunt carantinaţi ca urmare a unei decizii a DSP trebuie să stea în locaţia unde şi-au stabilit carantina. Ei pot exercita dreptul de vot prin urna mobilă”, a explicat premierul.

”Este clar că suntem pe un trend descendent”



În ceea ce priveşte scăderea numărului de teste şi acuzaţiile că acest lucru s-a făcut intenţionat, Orban a precizat că îi sfătuieşte pe cei care fac astfel de acuzaţii "să se uite la numărul de teste lunar”, el explicând că numărul cel mai mare de teste s-a făcut în luna noiembrie.

"De ce au avut posibilitatea să mai lanseze un fake news, aşa cu au făcut toată campania? Dintr-un motiv foarte simplu: noi am avut un şir de patru zile libere. De regulă, în zilele libere se fac mai puţine teste pentru că şi personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă, numărul de persoane care au abilitatea de a face aceste teste e limitat, deşi noi am crescut constant capacitatea de testare”, a afirmat premierul.

Orban a explicat că în aceste zile s-au făcut teste "mai puţin decât în zilele normale”, dar că de miercuri a crescut numărul testelor.

Premierul a reafirmat că analizele făcute arată că "este clar că am intrat pe un trend descendent".

"Dacă ne uităm la rata de infectare care se calculează pe ultimele 14 zile, vedem că în cele mai multe judeţe această rată este în scădere”, a adăugat primul ministru.

El a precizat că s-a mai constatat că numărul de infectări a crescut la locurile de muncă, din cauză că mulţi angajaţi iau masa împreună cu colegii.