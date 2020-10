Emanuel Ungureanu este primul pe lista USR Buzău la Camera Deputaţilor

Alianţa USR PLUS Buzău şi-a desemnat candidaţii pentru alegerile parlamentare, lista la Camera Deputaţilor fiind deschisă de Emanuel Ungureanu şi cea de la Senat, de Mihai Răzvan Moraru.

Următorii pe listă la Camera Deputaţilor sunt Denisa Coban, Marius Suditu, Daniela Badea, Lăcrămioara Minciună, Corneliu Baldovin, Adriana Susma, iar la Senat Liliana Şerbănică, Ramona Fătu.

"Decizia filialelor USR şi PLUS Buzău de a-l invita pe Emanuel să deschidă lista candidaţilor din judeţ alături de Mihai Moraru arată hotărârea noastră de a propune buzoienilor o listă credibilă care să confirme asumarea pentru o altfel de politică. Emanuel Ungureanu a fost printre cei mai activi deputaţi din actuala legislatură şi trebuie să continue munca din Parlamentul României. În calitate de deputat a efectuat vizite neanunţate în peste 80 de spitale din ţară în ultimii ani, constatând şi denunţând public situaţia precară a sistemului sanitar. O situaţie pe care o regăsim şi în judeţul Buzău, unde avem spitale total nepregătite pentru a oferi servicii medicale de calitate sau pentru a oferi asistenţă medicală de calitate pentru pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2 sau care au alte afecţiuni", a declarat Irinel Cârstea, preşedintele USR Buzău, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Emanuel Ungureanu este vicepreşedinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.

"Mă onorează încrederea şi susţinerea colegilor mei din Alianţa USR PLUS Buzău care mă sprijină să reprezint comunitatea buzoienilor în următorii patru ani în Camera Deputaţilor. Sunt convins că voi lucra alături de colegii mei din USR PLUS Buzău ca o echipă puternică şi vom convinge buzoienii că noi înţelegem politica ca un mijloc de a rezolva problemele oamenilor şi de a-i reprezenta cu cinste şi demnitate. Am venit cu entuziasm şi energie bună să sprijin sistemul sanitar din Buzău, să ofer soluţii pentru tinerii care vor să găsească un trai decent în acest judeţ şi să lupt împreună cu oamenii de bună-credinţă din Buzău împotriva corupţiei din administraţia publică locală", a declarat Emanuel Ungureanu, potrivit sursei citate.

Preşedintele PLUS Buzău, Mihai Răzvan Moraru, este antreprenor de 11 ani în domeniul agricol.

USR PLUS Buzău arată că Moraru a fost implicat în mai multe proiecte sociale destinate copiilor defavorizaţi, pentru a facilita şi susţine accesul acestora la sistemul educaţional, primind în 2019 recunoaşterea activităţii prin "Premiul pentru susţinerea Filantropiei", la Gala "Oameni pentru Oameni".

"În 11 ani de antreprenoriat m-am lovit de foarte multe ori de legi neadaptate nivelului de dezvoltare al societăţii, de vidul legislativ sau de o supralegiferare. Proiectele pe care mi le asum şi pe care le voi propune în Parlament sunt axate pe axe principale: măsurile antisărăcie, susţinerea antreprenoriatului şi a IMM-urilor mici şi medii, dezvoltarea agriculturii şi susţinerea mediului rural, educaţie şi sprijinirea copiilor defavorizaţi, dezvoltarea zonei turistice a judeţului Buzău, pentru a avea obiective incluse în lista zonelor de interes naţional. Le mulţumesc colegilor pentru încrederea acordată şi îi asigur pe buzoieni de toată implicarea echipei USR PLUS pentru ne construi o comunitate puternică", a declarat Moraru Mihai Răzvan.

USR PLUS Buzău arată că îşi va prezenta programul propus şi asumat pentru alegerile parlamentare, iniţiativele legislative asumate de candidaţi, dar şi măsurile programului de guvernare al Alianţei.