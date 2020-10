Elena Băsescu va candida la alegerile parlamentare 2020: „Am decis să accept candidatura”

Fostul europarlamentar Elena Băsescu, fata cea mică a fostului preşedinte al României Traian Băsescu, va candida la alegerile parlamentare pe lista Partidului Mişcarea Populară Constanţa, urmând să se regăsească pe primul loc la Camera Deputaţilor.

„Astăzi, 15 octombrie 2020, Colegiul Naţional al Partidului Mişcarea Populară a validat listele organizaţiei judeţene P.M.P. Constanţa pentru alegerile parlamentare, acestea fiind semnate de domnul preşedinte Eugen Tomac pentru a fi depuse la Biroul Electoral de circumscripţie Constanţa. La Camera Deputaţilor lista este deschisă de Elena Băsescu, iar la Senat de Claudiu Iorga Palaz”, a transmis PMP Constanţa printr-un comunicat de presă, potrivit News.ro.



„Am decis să accept candidatura, am decis să accept să candidez pentru un loc de deputat la Constanţa. De ce la Constanţa? Pentru că e a doua mea casă. M-am născut în Constanţa, am crescut în Constanţa, familia din partea tatălui meu locuieşte în Constanţa. Prin rolul pe care l-am avut, acela de mamă singură a trei copii, am căpatat o dimensiune nouă, mi-am dat seama că statul nu sprijină familiile monoparentale. De aceea doresc să ofer PMP o nouă viziune asupra politicilor publice în zona socială. Nu mă voi lansa în lupte în Parlament. Voi dori doar să construiesc din experienţa mea proprie, aceea de mamă singură a trei copii”, a afirmat Elena Băsescu, la conferinţa de presă.

Elena Băsescu a fost europarlamentar între 2009 şi 2014.