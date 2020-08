O campioană mondială la bikini fitness, absolventă de Teologie, candidează la Primăria Rădăuți

O campioană mondială la bikini fitness, absolventă de Teologie, candidează ca independent la Primăria Rădăuți.

Olivia Stan are 33 de ani, a fost plecată mai mulți ani în Marea Britanie și a câștigat numeroase concursuri de bodybuilding în SUA și Europa, scrie Monitorul de Suceava.

S-a întors însă acasă și vrea să ”reînvie” acest oraș. „În comunitățile în fruntea cărora a fost ales primar o femeie localitatea a reînviat. De ce să nu încercăm și noi această

Tânăra spune că este absolventă atât de Teologie, cât și de Arte.

„Sunt neafiliată politic și doresc să candidez la funcția de primar al municipiului Rădăuți ca și candidat independent. Știu că pentru mulți ar părea că sunt prea tânără, dar vă asigur, mai ales pe cei ce nu mă cunosc, că tot ceea ce mi-am propus în viață până acum am dus la bun sfârșit. Mi-am dorit să studiez Biblia și am absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă București. Fiind pasionată de pictură de mic copil, voința m-a ajutat să termin cu medie mare și Facultatea de Arte, secția Restaurare Pictură Murală București, lucrând în acest timp pe șantiere de restaurare UNESCO din România. Apoi, sportul m-a ținut departe de anturaje, și asta m-a ambiționat să duc cariera de sport peste granițe. Astfel am adus România pe primul loc de mai multe ori în Europa și America, între anii 2015-2018, fiind singura româncă cu titlul de dublă campioană mondială bodybuilding acordat de mai multe federații internaționale”, a spus Olivia Stan.

”De voi depinde cum va fi viitorul orașului nostru”

Ea a adăugat că după ce s-a întors acasă a văzut „degradarea avansată” a orașului în care s-a născut.

„Din ambiția de a repara lucrurile în administrația locală mi-am propus să candidez la funcția de primar al Municipiului Rădăuți. Mi-ar plăcea enorm să rămân lângă voi, și să începem restaurarea orașului din toate punctele de vedere. Candidez la funcția de primar independent alături de o echipă profesionistă neînregimentată politic. De voi depinde cum va fi viitorul orașului nostru”, le-a transmis Olivia Stan alegătorilor din Rădăuți.