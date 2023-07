„Sunt oameni care efectiv se sufocă”. Sute de călători cu trenul au rămas blocați minute în șir în câmp, la 40 de grade

În cele dramatice nu există. Iar călătorii simt că se sufocă. Nu de puține ori, din cauza unor incidente, trenurile rămân blocate între stații.

Sute de călători au rămas pe câmp după ce locomotiva trenului IR 1663 care a plecat din București spre Iași s-a defectat. Vagoanele fără aer condiționat s-au transformat în saune. Personalul trenului nu a împărțit apă, așa că fiecare s-a descurcat cum a putut.

Bărbat: „Așa stăm de mai bine de jumătate de oră, așteptăm o locomotivă de la Tecuci. Avem noroc că am descoperit că avem un izvor de unde să ne luăm apă, CFR nici apă nu ne-a dat. 45 de grade erau în vagon înregistrate. Aerul condiționat nu funcționează și stăm și așteptăm. Fără aer condiționat, fără nimic. E o bătaie de joc”.

Trenul IR 1754 Suceava - București nu a avut instalația încărcată cu freon, iar oamenii – tineri ori vârstnici, au simțit că îi ia cu leșin. Au folosit evantaie, batiste ori reviste ca să-și facă un pic de vânt. Și în acest caz întârzierea a fost de zeci de minute.

Bărbat: „Afară sunt peste 40 de grade, la clasa 1, peste 30 de grade. Era adineauri aici o doamnă cu un copil, am crezut că se sufocă bebelușul acela. Șeful de tren ne-a spus că nu s-a pus freon încă de la plecare, nu că instalația nu face față, e o neglijență pur și simplu criminală, avem oameni, bătrâni, oameni care efectiv se sufocă”.

Femeie: „Sunt condiții deplorabile, din cauză că sunt temperaturi de peste 40 de grade, domnii de la CFR ne-au spus că nu este freon”.

Femeie: „Îmi este foarte cald, am sperat că la clasa I va fi bine”.

Și trenul IR 1983, care circula din București Nord spre Constanța, a stat în câmp peste 70 de minute, după ce un șofer a lovit o barieră. Fără aer condiționat, în vagoane erau peste 40 de grade.

Cu o întârziere de 70 de minute a ajuns și trenul din Craiova în Pitești.

Femeie: „Suntem în trenul de la Craiova- București. La ora 16.03 trebuia să plece un alt tren spre București din Pitești și când ne-am urcat să plecăm, după ce ne-am schimbat biletele, defect, bineînțeles. Am coborât și am așteptat acest tren care în cele din urmă a plecat. Am stat o oră 45 de minute în gara din Pitești în caldură, în zi declarată cod roșu de căldură”.

Căldura a fost greu de suportat nu numai în trenuri, ci și în gări, unde oamenii au așteptat îndelung trenurile întârziate.

