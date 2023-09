„Statul degeaba” în județul Bihor. Cum pleacă în fiecare an o avere de la buget spre locuri în care angajații stau

Bineînțeles că primesc bani de la guvern, pentru că dau la schimb voturi. Așa pleacă în fiecare an miliarde de lei spre locuri în care angajații stau.

Urmează un nou episod din campania Știrilor PRO TV „Statul degeaba”. Situații de-a dreptul revoltătoare vedeți și duminică, în emisiunea „România, te iubesc!” care debutează cu nou sezon.

Nucet, un oraș cu o armată de funcționari

Nucet. Apare în topul celor mai mici orașe din România pe locul 2. După Băile Tușnad. 1.987 de locuitori. Este o fosta așezare minieră din care oamenii au plecat, dar care a rămas cu o primărie destul de mare, cu o armată de funcționari. Viața la oraș.

Primarul Mircea Tuduce încearcă să deslușească pe organigramă câți oameni are și cu ce se ocupă fiecare. În total sunt 22 de angajați. La ușa primarului, două doamne răspund de relația cu cetățenii.

Reporter: Și ce faceți ?

Mircea Tuduce: Eu, de exemplu, sunt și cu materialele de ședință, dactilografiez, de la ședințele de consiliu, materialele de ședință, preluăm cereri de la cetățeni.

Într-o altă cameră e consiliera persoanală a primarului.

Mircea Tuduce: Consilier perosonal, problemele cetățenilor. Merge pe teren și ce probleme se confruntă cetățenii, sau pe strada cutare merge și înștiințează viceprimarul să discute cu oamenii din localitate.

Reporter: Și asta nu face primarul sau viceprimarul? Trebuie încă un om să discute cu oamenii?

Mircea Tuduce: Pai, nu poate primarul să meargă tot timpul pe teren.

Două angajate emit teoretic certificate de naștere și deces. Cum în oraș nu e maternitate practic fac acte doar pentru morți. Anul trecut au fost 55 și câteva nunți. Își ocupă timpul cu transcrieri de acte.

La contabilitate sunt patru persoane. Doamna a fost angajată de curând șef contabil. Deocamdată se acomodează și copiază de mână informații într-o agendă.

Primăria are și trei oameni pe Cultură. Pe unul l-am găsit păzind Casa de Cultură în care nu se întâmplă niciodată nimic. Un angajat se ocupa de Turism asta în condițiile în care centrul de turism zace zăvorât. În orașul Nucet totul este gri și abandonat și pare că nimic nu funcționează.

Angajații primăriei primesc însă 1.600.000 de lei salarii în fiecare an. Dacă n-ar primi mai bine de două milioane de lei pe an de la bugetul statului, primăria ar intra în faliment pentru că de la cetățeni, din taxe și impozite reușește să strâgă doar 450.000 de lei pe an.

Cociuba Mare, un exemplu

Într-un colț al Bihorului este comuna Cociuba Mare, care are cu 700 de oameni mai mult decât orașul Nucet, adică 2.724 și încasează din taxe și impozite 5 milioane de lei pe an, bani care schimbă fața locului. Așa arată primăria în 2012, când la conducere a ajuns Mihai Sferle. Așa arată acum, construită din taxe și impozite care au crescut de zece ori în zece ani.

Reporter: Parcul ăsta cât a costat? 1.200.000 RON?

Mihai Sferle, primar Cociuba Mare: Tot ce vedeți aici banii comunei, bugetul local, școala. 300.000 RON reabilitată. Din banii comunei, Centrul de permanență și Poliția clădirea Primăriei. 200.010 RON. Reabilitat.

Opt medici din județ vin aici pe rând și asigură o permanență de 24 de ore în clădirea reabilitată și dotată din banii localnicilor și tot din banii lor s-au asfaltat și străzile.

Mihai Sferle, primar Cociuba Mare: „Secretul este să nu fi un primar popular, adică trebuie să îți asumi să iei deciziile corecte. Nu se poate să să faci progres fără asumarea deciziilor. Dacă mă gândeam la mine doar personal și să dau bine în fața oamenilor, nu rezolvam nicio problemă. Am luat decizii nepopulare. Am blocat pensii și salarii în 2013 am am avut popriri pe pensii și salarii la 280 de persoane, în condițiile își plăteau taxele. corect. Mai avem 11”.

În primărie sunt doar opt angajați.

„Pe grila de personal avem a 22 aprobați, dar eu consider că nu avem ce să facem. Douăzeci și doi într o primărie așa mică și prefer să muncim mai mult decât să mai angajăm alte persoane”, a spus edilul.

Primăriile și instituțiile statului pot da oameni afară. Cele mai multe nu o fac însă. Dovada că se poate vine tot de le Bihor.

Șase milioane de euro pe an, 24 de milioane într-un mandat. În România sunt 41 de consilii județene plus Consiliul General al Capitalei. Dacă în toate aceste instituții s-ar face aceeași reducere de personal s-ar economisi mai bine de un miliard de euro în fiecare mandat.

Adrian Vestea a condus Asociația Consiliilor Județene: „Consider că este necesară comasarea mai multor localități. Mai ales în cazul consiliilor consider că e necesar să comasăm”.

La câteva zile de la această declarație hotărâtă, Vestea a ajuns la conducerea Ministerului Dezvoltării și Administrației, locul în care se reglementează funcționarea instituțiilor din această țară. Deocamdată, ministrul are alte priorități.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-09-2023 19:27