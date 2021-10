Statul degeaba pe salariu. Alex Dima, despre sistemul din sutele de instituții: Acolo ei sunt de generații înfipți în posturi

Cum este să mergi la muncă și să nu faci nimic? La această întrebare trebuie să răspundă o mulțime de funcționari publici, în cadrul anchetelor “Statul degeaba”, campanie a emisiunii "România te iubesc".

Despre noua campanie a vorbit Alex Dima în emisiunea "Vorbește lumea" de la Pro TV.

“Se câștigă chiar mai bine în multe locuri decât la privat. În ultima vreme datele așa arată, că statul este un magnet care atrage doritori de muncă. Sunt peste 250 de instituții. Am cerut date de la aproape toate ministerele și de la Guvern și când le pui cap la cap ajungi la peste 250 de companii, institute, agenții. Am pornit în povestea asta de la ideea asta că ne lovim de stat în fiecare zi. Statul nu este un OZN sau ceva picat din cer. Statul asta este alcătuit din oameni pe care ii vezi pe stradă, care la ora 4 ii vezi rupând ușa de luni până joi și vineri la ora 14. Cred că le lipsește dorința, cheful”, a spus Alex Dima.

Jurnalistul a punctat, însă, cel mai important aspect: nu toata lumea care lucrează la stat nu munșeste.

“Acum nu trebuie să generalizăm, că sunt oameni care vor spune: stai că eu lucrez la stat și chiar lucrez. Cu siguranță. Multe dintre ponturile pe care le-am primit, le-am primit de la oamenii care muncesc în statul român, de la oameni care își văd colegii sau alte departamente stand. Și atunci multe dintre ponturi vin de la ei. Probabil că dacă nu ar fi acest oameni am fi...oricum suntem cam pe ultimul loc la tot ceea ce înseamnă civilizație... și dacă nu erau oamenii ăștia probabil că trăgeam cu arcul pe aici”, a continuat jurnalistul.

El a precizat că pentru campanie a mers în acele locuri în care a aflat că nu se lucrează și a început cu Ministerul Economiei, unde a obținut date chiar la fostul ministru Claudiu Năsui.

Alex Dima a precizat că a început cu acest minister, pentru că „acolo, slavă cerului, am găsit o oarecare deschidere. Fostul ministru de acolo a colaborat cu noi și ne-a deschis ușa, ministrul mi-a povestit: ‘Am intrat acolo și nu am crezut că e adevărat’. Și atunci mi-a stârnit curiozitatatea și am zis că vreau și eu să intru. Și am fost și am văzut ce înseamnă statul. Am încercat să întru în aceste instituții și pur și simplu să stau cu ei să văd ce fac. Nimeni nu m-a primit să stau, am propus, vin și eu la ora 8 și ies la ora 16 când plecați sau când plecați. Am fost refuzat. Și atunci am zis, ok, hai măcar aici. Și am văzut ce înseamnă aparatul asta despre care îmi vorbea ministrul. El vorbea despre un sistem. Eu am întrebat ce este acest sistem, că vorbim de parcă sunt securiști. Și a zis că da, este un mecanism care în timp s-a cimentat de 30 de ani și-au creat regulile lor. Practic, în toată ministerele și instituțiile astea mari avem un ministru, avem apoi secrertarii de stat și urmează directorii. Acolo ei sunt de generații înfipți în posturi. Ei știu că un ministru vine și stă câteva luni. La un an și ceva am avut un guvern, dar într-un guvern miniștrii s-au scimbat de mai mule ori. Directorii nu”.

