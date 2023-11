„Omul orchestră”. Evoluția impresionantă a jurnalistului Răsvan Popescu către culmile puterii

Este povestea lui Răsvan Popescu, autor al mai multor volume de proză, poezie ori al unor scenarii de filme premiate, regizate de Lucian Pintilie sau Dan Piţa, de exemplu.

Cartea despre propria devenire, intitulată „Omul orchestră”, a fost prezentată ieri la Târgul de Carte Gaudeamus.

„Omul orchestră. Un jurnal altfel” este o carte a evoluției personale de-a lungul a mai bine de șase decenii: de la copilărie la maturitate, de la condeiul publicistului-comentator la cel al scriitorului, de la vocea jurnalistului de radio la vocea purtătorului de cuvânt al Guvernului și al Președintelui României.

O mărturie în povești și „fărâme de reportaje”, a spus autorul, odată cu lansarea volumului, la Târgul Gaudeamus.

Răsvan Popescu: „Am consemnat faptele, dar am și participat la mașinăria de putere pe care după am descris-o din interior așa cum puțini au avut acces. Am mizat pe ironie, autoironie.”

Pentru autor, cartea este și o întoarcere în copilărie. Familia și locurile unde și-a petrecut primii ani sunt descrise în volumul ”Omul orchestră: un jurnal altfel”.

Răsvan Popescu: „Revin instinctiv la copilăria pierdută, la rădăcinile mele dintr-un sat de sub dealurile Prahovei şi, în acest sens, cartea este o întoarcere, copilăria că o fotografie din ce în ce mai neclară, un univers ludic, aproape magic, un spaţiu al jocului.”

Începând cu 1991, Răsvan Popescu a publicat mai multe volume de poezii, povestiri, române. Totodată este autor a șapte scenarii de film.

