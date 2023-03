„Nu puteam să respir deloc, nu am mâncat două săptămâni”. Mărturiile pacientei care ar fi fost mutilată de un medic dentist

Tânăra susține că i-a fost scoasă o măsea de minte fără să i se facă radiografie, iar ulterior infecția s-a răspândit.

Bărbatul, de origine siriană, ar fi exercitat timp de o lună profesia de medic stomatolog, cu ajutorul unui coleg, tot sirian, care era medic dentist cu acte în regulă și făcea programările în numele său. Cei doi au fost reținuți peste noapte, iar astăzi au fost plasați sub control judiciar.

StirilePROTV

Laila Ahmad și Alsayed Mohamad - ambii cetățeni sirieni, în vârstă de 26 de ani - au fost depistați de polițiștii capitalei după o anchetă de patru luni. Investigația a început în noimebrie, anul trecut, când primul dintre ei ar fi efectuat diverse proceduri stomatologice pentru mai mulți pacienți, într-un cabinet închiriat din capitală, fără să aibă aviz de liberă practică.

Suspectul susține că are studii de medicină, dar informația nu se poate verifica. El ar fi fost ajutat de colegul său, spun surse din poliție, care ar fi făcut programările în numele lui. Printre victime se numără și o fostă concurentă la Miss România. Tânăra de 25 de ani a ajuns la cabinet cu o infecție la măseaua de minte, dar în loc să-i facă mai întâi o radiografie, „falsul dentist” i-a extras molarul, deși exista riscul că infecția să se răspândească în tot corpul.

Larisa Iosif, victimă: „Fără să îmi ceară absolut nimic înainte, o radiografie, ceva, s-au apucat să îmi scoată măseaua. Au încercat să îmi facă o anestezie care nu a prins, ținând cont că aveam infecția acolo, nu putea să îmi prindă anestezia. După care nu au mai așteptat și au început să îmi scoată măseaua așa.”

Reporter: Amândoi au lucrat la cazul tău?

Larisa Iosif: „Nu, doar cel care nu avea acte a lucrat la cazul meu. Celălalt, prietenul lui, doar supraveghea.”

Cei doi sirieni lucrau într-un cabinet aflat la parterul acestei clădiri din sectorul 5 al Capitalei din zona Sebastian. Tânăra povestește că a venit aici după ce a vorbit cu cei doi care au fost de acord să o trateze la miezul nopții de urgență pentru o durere de măsea.

După câteva ore, tânăra s-a trezit cu fața umflată și dureri insuportabile, iar la câteva zile infecția s-a răspândit și a fost nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.

Larisa Iosif: „Mi-a ajuns puroiul în partea aceasta, s-a extins până la trahee, nu puteam să respir deloc, nu am mâncat două săptămâni deloc. Aveam 67 la sută infecție în organism, dacă mai stăteam puțin, aia era. M-am dus înapoi să îmi spună ce s-a întâmplat, a negat că mă cunoaște, am chemat poliția când am văzut că nu se poate comunica, după care a fugit, nu a așteptat organele de poliție.”

Recuperarea a durat două luni și jumătate. Cei doi au fost reținuți aseară și și-au petrecut noaptea în arest. Cei doi au fost plasați sub control judiciar, ceea ce înseamnă că trebuie să meargă periodic la secția de poliție și să nu părăsească țara. Ei sunt cercetați pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și exercitarea fără drept a unei profesii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-03-2023 19:06