Sirian reținut pentru exercitarea ilegală a profesiei de stomatolog. Printre victime, o fostă concurentă Miss România

Laila Ahmad, un cetățean sirian în vârstă de 26 de ani, ar fi efectuat diferite proceduri stomatologice pe mai mulți pacienți, în luna noiembrie a anului 2022, într-o clinică din Sectorul 5 al Capitalei. Ar fi reușit să facă acest lucru cu ajutorul unui prieten, tot cetățean sirian, pe nume Alsayed Mohamad. El s-ar fi ajutat, spun surse din poliție, să obțină acele programări.

Deși a efectuat aceste proceduri pe mai mulți pacienți, o singură victimă a mers la poliție să depună plângere. Este vorba despre o fostă concurentă la Miss România. Aceasta ar fi mers la clinica din Sectorul 5 ca să efectueze o procedură de extracție a unui molar, iar după aceea ar fi suferit o umflătură la nivelul feței și ar fi trecut prin dureri groaznice.

Judecătoria Sectorului 5 a luat împotriva celor doi cetățeni sirieni măsura controlului judiciar.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Doi sirieni în vârstă de 26 de ani au fost reținuți joi de ofițerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigații Criminale.

Potrivit poliției, ”cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, a anunțat Poliția Capitalei.

A profesat la un cabinet din Sectorul 5, fără drept de liberă practică

Potrivit acesteia, unul dintre cei doi a profesat ca dentist fără să aibă drept de liberă practică în România.

”În fapt, unul dintre aceștia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România.

Cu sprijinul I.G.I. s-a reușit depistarea celor doi bărbați, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar după efectuarea activităților procedural-penale, s-a dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore”, au mai transis polițiștii.

Dată publicare: 31-03-2023 12:00