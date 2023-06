„Nu puteam să intru să o salvez că era foc”. O femeie cu handicap sever a murit, după ce camera în care locuia a luat foc

Biata victimă, în vârstă de 64 de ani, nu a avut nicio șansă, întrucât nu se putea deplasa, iar rudele care i-au sărit în ajutor, nu s-au putut apropia din cauza focului. Incendiul s-a produs din cauza unui scurtcircuit, spun pompierii.

Tragedia a avut loc în comuna Mironeasa, după miezul nopții. Femeia, în vârstă de 64 de ani, cu handicap de gradul I, locuia la fratele ei. Cumnata îi era însoțitoare și o îngrijea de peste zece ani. În ultimele săptămâni, spun cei apropiați, femeia bolnavă voia să doarmă cu lumina aprinsă. Așa a fost și noaptea trecută, când a avut loc incendiul.

Cumnata femeii: „Era ora 2, m-am trezit cu fum în casă. Când am dat afară, era fumul înaltul cerului. Când am deschis ușa, a dat foc peste mine. Nu puteam să intru să o salvez că era foc”.

Imediat, oamenii au dat alarma la 112 și au sărit să oprească extinderea flăcărilor la întreaga casă.

Verișoara femeii: „Avea grijă de ea de zece ani, s-a întâmplat cu scurtul ăsta, un accident. Se poate întâmpla la orișicine”.

Fratele victimei: „Am scos copiii, am ieșit repede afară și am fost în spate. Când am văzut ce e acolo, am spus 'du-te fuga și pune robinetul'. Acolo era o vâlvătaie mare, focul era aproape stins”.

La finalul intervenției, salvatorii au găsit-o, din păcate, pe femeie decedată.

Georgică Onofrieasa, purtător de cuvânt al ISU Iași: „Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric”.

Acum, familia îndurerată se pregătește de înmormântare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 28-06-2023 17:50