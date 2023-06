Incendiu uriaș la un depozit de carburant din Voronej. Un elicopter militar ar fi fost văzut în zonă. VIDEO

În oraș a fost anterior raportată prezenţa grupului de mercenari Wagner, relatează AFP.

"Peste 100 de pompieri şi 30 de autovehicule sunt la faţa locului. Potrivit primelor informaţii, nu există victime", a declarat guvernatorul local Aleksandr Gusev.

An oil depot near #Voronezh is on fire, according to local media outlets. pic.twitter.com/itgHw2c5zc

El nu a precizat cauzele incendiului, dar media au dat publicităţii o înregistrare video în care poate fi văzut un elicopter militar în zonă înainte de explozie. Oraşul Voronej se află la circa 550 km sud de Moscova, potrivit Agerpres.

Anterior, o sursă rusă din domeniul securităţii a declarat pentru Reuters că luptătorii Wagner au preluat controlul instalţiilor militare din oraşul Voronej.

Explosions sounded in #Voronezh. The oil depot is on fire. Nothing is clear anymore - whether this is another drone of the Armed Forces of #Ukraine, or the battles of #WagnerPMC with the russian Defense Ministry.

russia plunges into chaos. #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/3wtB7lipvK