„Nu intră în atribuțiunile noastre”. Cine este pacientul găsit mort lângă gardul Spitalului Județean din Brăila

Familia a depus plângere la forurile medicale și la poliție. Nimeni nu poate explica, deocamdată, cum a fost posibil ca bărbatul, conectat la oxigen și verificat din oră în oră de asistente să plece în jurul orei 4 dimineața fără să îl vadă cineva.

Victoraș Grozavu era șofer de cursă lungă și s-a întors în țară pentru că nu se simțea bine: avea picioarele umflate, simptome de infecție respiratorie și se știa cu diabet și probleme cardiace.

Era de 10 zile internat în Spitalul Județean din Brăila când, cu o seară înainte de tragedie, rudele au venit să îl viziteze.

Andrei Grozavu, fiul pacientului: „În data de 15.10 tatal meu nu s-a simțit bine deloc, i-a fost administrat oxigen. Seara, tatăl meu nu m-a recunoscut. Am fost la el, am încercat să vorbesc cu el, nu mi-a răspuns și am sesizat că e ceva în neregulă, am crezut că e supărat pe mine fiindcă i-am luat țigările. Doamna doctor ne-a spus că tatăl meu este în sevraj."

Era un fumător înrăit și, în ciuda contraindicațiilor medicilor, ieșea deseori să fumeze.

În noaptea de 15 spre 16 octombrie s-a simțit rău, așa că a fost atent supravegheat, spun medicii.

La 4:55 i-a fost semnalată dispariția, iar o oră mai târziu polițiștii îi găseau trupul neînsuflețit la 30 de metri de una dintre porțile din spatele spitalului.

Dr. Delia Râșnoveanu, managerul spitalului: „El a fost văzut din oră în oră, așa cum cerea protocolul respectiv. Faptul că dânsul a plecat fără să fie văzut... mi-e greu să spun exact. Într-adevăr, firma de pază trebuia să aibă om de pază la poarta spitalului.”

Dr. Victor Voicu, director medical: „Cum a fost posibil să iasă acest pacient din spital fără să-l vadă nimeni? Asta mă întreb și eu. De asta face poliția anchetă, facem și noi pe parte administrativă. Pe parte profesională se poartă discuția la Colegiul Medicilor."

Anchetatorii trebuie să reconstituie ultimele ore din viața pacientului, dar acest lucru va fi dificil, pentru că nu există camere de supraveghere.

Nedelcu Dombrovschi, șeful pazei spitalului: „Sunt trei posibilități de a ieși pe lângă agenții de pază. Dacă ar fi trecut pe la noi, fiți convinși că îl opream. S-a mai întâmplat".

Agent de pază: „Ei trebuie să supravegheze.

Reporter: Deci dumneavoastră nu opriți pacientul, dacă vedeți că iese?

Agent de pază: Nu, nu intră în atribuțiunile noastre."

Elena Ostache, purtător de cuvânt al IPJ Brăila: „În jurul orei cinci și patruzeci și cinci de minute, poliția municipiului Brăila a fost sesizată prin apel 112 de către un medic că o persoană ce se afla internată ar fi plecat din spital."

Deocamdată este deschis un dosar pentru neglijență în serviciu.

Femeie: „Nu-i normal, că nu era nici infirmiere nu l-au văzut, nici gardienii ăia. Asta e vinovăția. Nici cei din salon nu or fi alertat?"

Bărbat: „A fost o greșeală și a asistentelor, și a paznicului de noapte, că nu l-a supravegheat. Măi, unde te duci tu la ora asta?"

Managerului Spitalului Județean Brăila i-a fost cerută astăzi oficial demisia.

Francisk Chiriac, președinte CJ Brăilă: „Este inuman ce s-a întâmplat. Cei care sunt implicați în această tragedie, demiși în momentul de față. Plus, după ce vor fi demiși, și demisia managerului spitalului."

Familia bărbatului decedat a depus plângeri la Direcția de Sănătate Publică, la Colegiul Medicilor, la Spital și la Poliție.

