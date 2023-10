Un pacient declarat mort de paramedicii de pe ambulanță s-a trezit la spital

O persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită a fost declarată decedată vineri de către paramedicii ambulanței, dar s-a trezit câteva ore mai târziu, la Spitalul Memorial Darlington, scrie Daily Mail.

Serviciul de Ambulanță de Nord-Est și-a cerut scuze și a lansat o anchetă asupra incidentului. Starea actuală a pacientului nu a fost dezvăluită.

„De îndată ce am fost anunțați despre acest incident, am deschis o investigație și am contactat familia pacientului. Ne pare profund rău pentru suferința pe care le-a cauzat acest lucru.

Se face o revizuire completă a acestui incident și nu putem face comentarii suplimentare în această etapă.

Colegii implicați sunt susținuți în mod corespunzător și nu vom mai comenta despre nicio persoană în acest moment”, a declarat Andrew Hodge, director al Serviciului de Ambulanță Nord-Est.

Un paramedic a declarat direct moartă o adolescentă, în loc să o resusciteze

Incidentul are loc la doar câteva luni după apariția unui raport acuzator la adresa lucrătorilor de la ambulanță, despre care se presupune că „ascund erori medicale și rețin dovezile la anchetele medicului legist”.

Analiza independentă a evidențiat cazul tragic al tinerei de 17 ani, Quinn Beadle, din Shildon, care a fost găsită moartă în pădure din apropierea casei ei, și a unui paramedic care a declarat-o direct moartă, în loc să încerce să o resusciteze.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 16-10-2023 13:37