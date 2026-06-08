Într-o comună din Neamț, apele au surpat un pod important pentru localnici. Oamenii din mai multe județe încearcă să repare dezastrul lăsat în urmă de apele furioase. O familie cu 3 copii din comuna Vulturești, județul Vaslui, s-a trezit cu apa în casă, în puterea nopții. Oamenii abia au apucat să se refugieze la vecini.

Marlena Ceașeschi, proprietară: „A fost jale, a fost pericol, a venit apa până aici, a intrat în casă, în camere, a stricat ladă, frigidere, tot. Din valea asta, noi suntem cei mai afectatți, dacă nu avea cumnatul meu zidul ăla, ne lua toată casa”.

Alte șase case din comună au fost inundate. Viiturile au afectat și 20 de gospodării.

În județul Neamț, 45 de localnici din comuna Grințieș sunt izolați, după ce un pod de la intrarea în sat s-a surpat în urma unei viituri.

Julieta Voideș, localnic: „Ravagii. De 2 metri venea apa, toată noaptea nu am dormit”.

Primăria Grințieș a început demersurile pentru refacerea podului.

Ana Buştihan, primar Grinţieş: „A plouat foarte tare aproximativ o oră. A fost o rupere de nori, oamenii spuneau că au crezut că îi mătură cu totul apa. Vorbim în jur de 15 locuinţe cu aproximativ 45 de persoane plus o mănăstire”.

Ploile abundente căzute în ultimele zile în zona de deal și munte au umflat puternic râul Drajna din județul Prahova. Viitura care s-a format a distrus o porțiune dintr-un drum de acces și a lăsat în urmă o groapă uriașă.

Cei 300 de locuitori din Cerașu sunt nevoiți să meargă pe jos până la strada principală.Unii au rămas blocați sâmbătă seara de cealaltă parte a comunei și au încercat ieri să ajungă acasă cu o căruță. Atelajul a rămas înțepenit în mâl.

În județul Botoșani, un afluent al râului Miletin a ieșit din matcă și a inundat mai multe curți în comuna Copălău. În Vrancea, viiturile au fost atât de puternice, în unele localități, încât au smuls gardurile gospodăriilor.

În comuna Obrejița, un bărbat, a fost surprins de viitură, pe un câmp. A rămas blocat în mijlocul șuvoaielor, până când a fost observat de localnici. Pompierii au intervenit și l-au salvat. Iar în comuna Tâmboești, pompierii au evacuat 9 persoane, între care 7 copii, surprinse într-o locuință afectată de inundații.

Probleme au fost și în satul Bogza, unde debitul râului Slimnic a crescut și a rupt un mal de pământ. 50 de gospodării sunt afectate, iar 80 de localnici, inclusiv 20 de copii, au fost evacuați.