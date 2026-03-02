Sute de vase comerciale așteaptă noi instrucțiuni. Specialiștii spun că situația ar putea afecta, în următoarele zile, și fluxul de import-export prin Portul Constanța.

O aplicație care monitorizează în timp real traficul maritim arată că în zona Strâmtorii Ormuz sunt acum doar câteva nave comerciale. Restul așteaptă în Golful Persic și Golful Oman.

Potrivit navigatorilor, ar fi vorba de câteva sute de vase, iar pe unele sunt și marinari români.

Cătălina Niculae, manager agenție de recrutare: „Prin intermediul agenției noastre avem la bordul navelor în zona de conflict 15 navigatori. Șapte dintre ei sunt la intrarea pe Strâmtoarea Hormuz, iar restul sunt pe partea cealaltă în Saudi Arabia.”

Adrian Mihălcioiu, Sindicatul Liber al Navigatorilor: „Navele nici nu își mai dau indicativele care sunt prinse acolo, internetul este limitat și, din condiții de securitate, nici navele nu mai au acest internet pentru corespondență. Estimez că ar fi vorba de zeci de navigatori români.”

Pe lângă preocuparea pentru siguranța echipajului, perturbarea traficului duce și la întârzieri în livrarea de mărfuri.

Alex Sântu, operator portuar: „Navele care sunt în momentul de față s-au oprit din traseul pe care îl aveau stabilit. Cu siguranță că vor fi întârzieri. România era o țară care exporta destul de multă marfă către Orientul Mijlociu, se trimitea lemn, produse alimentare, plus traficul de animale și cereale.”

Traian Antoniadis, președintele Organizația Patronală pentru Dezvoltare Portuară: „Importuri și exporturi, începând cu 7-10 zile, o să se încetinească cu cel puțin 30-50%.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În perioada următoare, sunt avizate să intre în port 51 de nave din Turcia, Egipt, China, Coreea de Sud și Georgia. În contextul riscurilor de securitate din Strâmtoarea Hormuz, o parte dintre navele comerciale care vin din Asia, în special din Coreea de Sud și China, aleg rute ocolitoare pentru a evita zonele tensionate.”

Această schimbare de rută poate prelungi durata transportului cu până la două săptămâni.