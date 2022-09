„Bookstagram” și „booktok”, două noi tipuri de influenceri

Mii de persoane îi urmăresc pentru că promovează cărţile nou apărute şi le fac recenzii pe Instragram şi, mai nou, pe TikTok.

Trendul se numeşte „bookstagram”, respectiv „booktok”, şi este foarte popular în rândul tinerilor.

Cătălina are 36 de ani şi este creator de conţinut. A început să promoveze cărţile acum șapte ani, iar până acum a adunat în jurul său o comunitate de peste 20.000 de persoane iubitoare de ficţiune, căci aceasta este nişa pe care se axează. În timp, promovarea de carte a devenit un job de bază.

Cătălina Coman, creator de conținut: „Face parte din viața de zi cu zi, e o chestie în familie mai nou, pentru că și copiii citesc acum. Soțul e după mine, să îmi facă poze, să mă filmeze. Noaptea îmi rup din timpul de somn ca să citesc. Postările le fac în timpul zilei, când sunt singură. Mai scriu articole noaptea, când toată casa doarme și am liniște".

Lectura, promovată pe blog

Veronica pe de altă parte se axează pe cărţile de dezvoltare personală.

A început să promoveze lectura acum opt ani, printr-un blog. Acum s-a mutat pe reţelele de socializare, unde postează în fiecare zi şi interacționează cu cititorii, care îi cer sfaturi şi recomandări.

Veronica Gavril, blogger de carte: „Mi-am făcut un cont și de atunci pot să spun că am bookstagram pentru că efectiv postez doar despre cărți. Într-un fel sau altul ne ajutăm unul pe altul. Eu îți recomand o carte, tu îmi recomanzi o carte și iată că am ajuns să dezvoltăm această comunitate de pasionați de lectură. Îmi comentează la postări, mă întreabă de unde am cumpărat cartea respectivă. Sigur este o inspirație pentru ei. Și astfel, o carte devine mult mai citită, prin bookstagram".

Conform unui raport realizat de o librărie online, în vară românii au citit mai mult, iar vânzările de carte au crescut cu 15% față de anul trecut.

