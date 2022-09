Instagram, amendată cu 405 milioane de euro pentru că a încălcat intimitatea minorilor

Amenda, care este a doua cea mai mare din cadrul GDPR după sancțiunea de 746 de milioane de euro aplicată Amazon, este a treia sancțiune pentru o companie deținută de Meta, aplicată de autoritatea de reglementare irlandeză (DPC).

Într-o declarație transmisă prin e-mail, DPC irlandez a confirmat sancțiunea, dar a refuzat să facă alte comentarii.

Autoritatea de reglementare irlandeză a impus amenda după ce a trebuit să declanșeze un mecanism de soluționare a litigiilor pentru a rezolva contribuția altor autorități europene de protecție a datelor cu privire la sancțiune, potrivit POLITICO.

Compania Meta, vizată de cel puțin alte șase investigații

Sancțiunea, în prezent cea mai mare pentru o companie deținută de Meta - după o amendă de 225 de milioane de euro pentru WhatsApp și o amendă de 17 milioane de euro pentru Facebook - vizează încălcarea de către Instagram a vieții private a copiilor, inclusiv publicarea adreselor de e-mail și a numerelor de telefon ale copiilor.

DPC irlandez are în curs de desfășurare cel puțin alte șase investigații privind companiile deținute de Meta.

"Această anchetă s-a axat pe setări vechi pe care le-am actualizat în urmă cu peste un an și, de atunci, am lansat multe caracteristici noi pentru a ajuta la menținerea siguranței adolescenților și a confidențialității informațiilor lor", a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

"Oricine are sub 18 ani are automat contul său setat pe privat atunci când se înscrie pe Instagram, astfel încât doar persoanele pe care le cunoaște pot vedea ce postează, iar adulții nu pot trimite mesaje adolescenților care nu îi urmăresc. Ne-am angajat pe deplin cu DPC pe parcursul anchetei lor și analizăm cu atenție decizia lor finală", a adăugat acesta.

