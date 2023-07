„Azilele groazei” – noi stenograme. Ce-i spunea Ștefan Godei fratelui său atunci când urmau controale la centrele sale

După poliție și DIICOT, și procurorii DNA au deschis un dosar penal pentru corupție în instituții. Aceștia au organizat trei percheziții, una la sediul Agenției Județene pentru Plăți si Inspecție Socială Ilfov. Mai mulți angajați de acolo sunt bănuiți că l-ar fi anunțat pe șeful centrului „Armonia” din Voluntari când urma un control, ca să-i acorde timp, să se pregătească.

Birourile funcționarilor publici de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov - instituție subordonată Ministerului Muncii - au fost percheziționate de procurorii DNA, care au ridicat diverse documente. Vizați sunt, printre alții, doi funcționari de la AJPIS Ilfov, care se presupune că au închis ochii în fața neregulilor constatate la Centrul „Armonia” din Voluntari, unul dintre caminele în care au descins anchetatorii săptămâna trecută. Acolo au fost găsiți tineri, dar și pensionari cu dizabilități, ținuți în mizerie, fără mâncare și fără medicamente.

Cei doi inspectori sociali - Andrei Cornel Năstase și Florina Ronțescu - ar putea fi acuzați de corupție, fals și abuz în serviciu. Procurorii vor să afle dacă au primit sau nu mită în schimbul favorului făcut lui Ștefan Godei, patronul căminelor în care au fost torturați oameni nevinovați.

Angajații de la Agenția Județeană Pentru Inspecție Socială Ilfov sunt bănuiți că l-ar fi anunțat pe patronul centrului „Armonia”, Ștefan Godei, că urmează să efectueze un control. Astfel, Godei a știut și s-a pregătit din timp de această inspecție care a avut loc chiar anul acesta. În plus, odată ajunși la fața locului, cei doi inspectori sociali ar fi prelugint licența de funcționare, deși centrul trebuia să fie de mult închis.

Iată ce-i spunea în luna aprilie Ștefan Godei, fratelui său aflat și acesta în conducerea azilului.

STENOGRAMĂ:

Ștefan Godei: Că m-a sunat de la AJPIS că vin săptămâna asta ca să... pentru licența finală.

Daniel Godei: Săptămâna asta?

Ștefan Godei: Da.

Daniel Godei: Ok. Uite, astăzi asta o să fac. Opresc pe Sandu...

Ștefan Godei: Da.

Daniel Godei: Și-l pun să urce sus cu Alina să dea toate alea.

Ștefan Godei: Ok

Daniel Godei: Să scoată, să pună, să pună fețe noi, să fie curat giugiuc.

Ștefan Godei: Da.

Daniel Godei: Da. Îi mai dau și din alea ceva. Alea nu le-am dat.

Ștefan Godei: Da. Da.

Daniel Godei: Astea de le-ai adus tu

Ștefan Godei: Dă-i să schimbe ce e vechi. Tot. Tot. Tot.

Daniel Godei: Da. Da. Da. Și le arunc pe alea sau le pun deoparte?

Ștefan Godei: Pune-le deoparte”.

Într-o altă interceptare din aceeași perioadă, o angajată îi povestește unui coleg cum a reușit să „fenteze” controlul inspectorilor sociali.

STENOGRAMĂ:

Angajată: „Deci ieri şi astăzi continuu am printat şi am făcut şi am aranjat tot felul de documente pentru că a sunat c-o să vină de la AJPIS”.

Ștefan Godei este patronul centrelor „Armonia” și „Gabriel cel Viteaz” din Ilfov - doua dintre caminele percheziționate la începutul săptămînii trecute. Acolo, au fost descoperite cele mai mari nereguli de până acum - bătrâni cu boli psihice, cărora nu li se schimbau scutecele cu zilele, erau înfometați și nu li se dădea tratamentul la zi. Pentru toate acestea, Godei și fratele său au fost deja arestați pentru 30 de zile într-un dosar instrumentat de DIICOT și Poliția Română.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 13-07-2023 19:13