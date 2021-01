Virgil Musta n-a avut reacții adverse la vaccin, deși este alergic: ”Reduce la zero riscul de boală severă și de mortalitate”

Medicul Virgil Musta spune că vaccinarea împotriva Covid-19 ”reduce la zero riscul de boală severă și de mortalitate”, precizând că în cazul lui nu a avut niciun efect advers, deși suferă de o formă de alergie.

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, a primit duminică a doua doză de vaccin împotriva Covid-19 și îi îndeamnă pe toți să se imunizeze pentru a opri pandemia, scrie Timiș Online.

Doctorul aflat de la început în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus spune că nu a resimțit niciun efect advers, deși suferă de o formă de alergie, iar prin vaccinare se reduce la zero riscul de boală severă și mortalitate.

„Deși sunt alergic la ambrozie, n-am avut niciun efect la vaccin. Consider că este un gest de responsabilitate să te vaccinezi. Acest vaccin este calea de a opri pandemia și de a ne proteja și de a-i proteja și pe alții care nu se pot vaccina din cauza comorbidităților. De fapt, este pașaportul nostru pentru libertate. Cei care au recomandare… pentru că nu toată lumea are recomandare de vaccinare, sunt cu anumite afecțiuni care nu se pot vaccina, sunt femeile gravide, sunt copiii. Dar ceilalți, eu le recomand să se vaccineze, pentru că este important. Se protejează pe ei, reduc la zero riscul de boală severă și de mortalitate, este esențial în această luptă. Încetul cu încetul vom ajunge să ducem o viață normală”, a explicat Musta.