Valeriu Gheorghiță, despre erorile din sistemul de programare pentru vaccinare. Ce trebuie să facă cei afectați

Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID a debutat haotic. Platforma pusă la dispoziție de autorități s-a dovedit un coșmar pentru unii dintre români, precum bolnavii cronici tineri, respinși de sistem.

În timp ce în București sunt ocupate toate pozițiile până în februarie, în țară se pot face încă înscrieri. Pe măsură ce vin tranșe de vaccin din străinătate, se pot face noi programări, spun autoritățile.

În România, sunt în jur de 150.000 de doze în acest moment, iar etapa a doua vizează 5 milioane de oameni.

L-am invitat în această dimineață pe doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivel național, pentru a discuta despre provocările celei mai ample campanii de vaccinare din istoria România.

Col. dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea, a anunțat că de luni se deschid alte centre de vaccinare în țară.

De luni facem o evaluare la nivelul fiecărui județ, pentru a putea deschide celelalte puncte de vaccinare, pentru a putea da drumul la sistemul de programare și dincolo de data de 6 februarie.

Sunt nenumărate persoane care nu reușesc să se programeze și vorbim mai ales de bolnavi cronici, care au vârsta de 65 de ani și care nu au fost recunoscuți de sistem.

Col. dr. Valeriu Gheorghiță: ”Această validare a persoanelor cu boli cronice se face prin consultarea bazei de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Persoanele care nu sunt recunoscute prin intermediul acestei baze de date este nevoie să fie programate prin medicul de familie sau medicul curant. Dumnealor își fac cont și pot să adauge beneficiarii și îi validează ca fiind cu boală cronică. Dacă persoana respectivă nu are acces la medicul de familie au medicul curant, am realizat la nivelul serviciului de call center posibilitatea ca aceste persoane să se înscrie și ulterior, la centrul de vaccinare, să prezinte o scrisoare medicală sau un bilet de ieșire din spital care să ateste că are acea boală cronică. Practic, am reușit să rezolvăm acest inconvenient al sistemului, care afectează un procent mic de persoane, care nu se regăsesc în baza de date”.

”Vă pot da un exemplu foarte simplu: persoanele care suferă de obezitate nu se regăsesc în această bază de date, dar există această posibilitate să fie validate prin intermediul medicului de familie au prin serviciul de call center. Medicii de familie nu sunt obligați să facă aceste rezervări, vorbim de un demers de solidaritate la nivel național”, a mai spus Gheorghiță.

”O persoană din activitățile esențiale nu se poate programa individual până nu este validată de angajator”

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a vorbit și despre procedura în cazul cadrelor didactice

”În cazul persoanelor care deservesc activități esențiale, modalitatea de înscriere este următoarea: angajatorul, administratorul acelei unități își face contul de persoană juridică și adaugă beneficiarii, practice validează angajații. De aici, angajatorul poate să continue programarea până la alocarea zilei și a centrului de vaccinare pentru fiecare angajat în parte sau, din acel punct, angajatul se regăsește prin CNP și ulterior își introduce numărul de telefon și codul de siguranță care va fi transmis prin SMS și își face singur programarea la centrul de vaccinare și ziua în care dorește”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

”O persoană din activitățile esențiale nu se poate programa individual până nu este validată de angajator. Avem nevoie de acest filtru, de această validare că acea persoană desfășoară o activitate esențială nu pentru a crea bariere împotriva vaccinării, ci pentru a eficientiza alocarea acestor doze persoanelor care au cea mai mare nevoie de vaccinare în perioada următoare, dat fiind faptul că nu avem un număr infinit de doze, iar cele pe care le avem trebuie distribuite și alocate cât se poate de eficient și de echitabil”, mai spune Gheorghiță.

Conform acestuia, ”în baza datelor pe care le avem, aproximativ 80% dintre cele 175.000 de persoane programate sunt persoane la risc, peste 65 de ani și cu boli cronice. Ne dorim să păstrăm acest raport echitabil, de 3 la 1, dintre persoanele care au risc să dezvolte forme severe și persoanele care deservesc activități esențiale. Am avut cel puțin două întâlniri cu reprezentanții asociațiilor și patronatelor medicilor de familie, prin care am explicat modalitatea de programare, de asemenea pe platforma de programare există un tutorial video și cred că este modalitatea cea mai simplă ca fiecare medic de familie să aibă acces la cum se face efectiv programarea”.

”Mai trebuie să ținem cont că medicii de familie, dar și celelalte categorii din sistemul medical deja au fost vaccinați în perioada primei etape, au cunoștințe despre cum să se efectueze această programare”, afirmă medicul.

”Capacitatea de programare a atins gradul de 100% în București, în Cluj și foarte probabil că în aceste zile se va atinge și în alte foarte multe centre de vaccinare din celelalte județe. Trebuie să apreciem ca o veste bună, avem un pas important de făcut de fiecare om în parte către vaccinare, dar în același timp trebuie să creștem accesul persoanelor la vaccinare, iar acest lucru îl vom face de săptămâna viitoare, prin reevaluarea numărului de centre din fiecare județ și deschiderea locurilor libere pentru programare”, a concluzionat Valeriu Gheorghiță.