Video-ul care a blocat aplicația TikTok. Oamenii s-au filmat plângând după lansare

Grupul k-pop BTS a lansat vineri un nou album, care a stabilit un record înainte de apariţie, interesul pentru teaserul difuzat pe TikTok ducând la blocarea temporară a platformei.

„Map of the Soul: 7” este albumul sud-coreean cu cele mai multe precomenzi. El a fost lansat, la nivel global, la ora României 11.00.

Înainte de lansare, pe platforma TikTok a fost prezentat un teaser de 30 de secunde al videoclipului realizat pentru single-ul „ON”, iar interesul stârnit a dus la blocarea serviciului de socializare, scrie News.ro.

În trend sunt acum hashtag-urile #BTSComeback2020 şi #WeONWithBTS. Numeroşi fani au publicat înregistrări video în care apar plângând după ce au ascultat albumul, iar peste 33.000 de clipuri au fost realizate vineri, pe muzica BTS, în aeroporturi, săli de clasă şi dormitoare.

După 30 de minute, videoclipul piesei „ON” avea aproximativ jumătate de milion de vizualizări pe YouTube, iar după trei ore, peste 8,6 milioane de vizualizări.

Cifra inclusă în titlul albumului face referire la numărul membrilor grupului, dar şi la anii trecuţi de când ei au debutat.

BTS - Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts) - este primul grup k-pop care a condus topurile american şi britanic al albumelor şi care a susţinut o serie de concerte sold-out la Los Angeles, Paris şi Londra.

BTS, înfiinţat la Seul în 2013, este format din Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook. Grupul a primit numeroase premii, inclusiv trei trofee American Music, a fost inclus în lista Time a celor mai influente 100 de personalităţi ale anului 2019. În total, albumele BTS au fost vândute în peste 1,4 milioane de copii. Pe YouTube, videoclipurile pieselor au fost vizionate de peste 11 miliarde de ori.

Discurile „Love Yourself: Tear”, „Love Yourself: Answer” şi „Map of the Soul: Persona” au fost lansate în decurs de 11 luni şi au înregistrat un succes de masă, BTS devenind în aprilie 2019 primul grup după The Beatles cu trei albume care au debutat pe primul loc în Billboard 200 în mai puţin de un an.