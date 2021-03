VIDEO. Prințul William, prima reacție după interviul cu Harry și Meghan: Familia regală britanică nu este rasistă

Prințul William a declarat, joi, că familia regală britanică nu este rasistă și că nu a apucat încă să vorbească cu fratele său, după acuzațiile lansate de cuplul Harry-Meghan într-un interviu acordat jurnalistei Oprah Winfrey.

"Nu suntem o familie rasistă", a răspuns el în urma unei întrebări adresate de un reporter.

Întrebat dacă a vorbit cu fratele său, ducele de Cambridge a răspuns: „Nu am vorbit încă cu el, dar intenționez”.

