Fractura s-a produs la o zi după ce pe munte s-au înregistrat 10 grade celsius, neobișnuit pentru acea zonă înaltă.

Autoritățile s-au temut că printre cei dispăruți ar fi și trei români, dar aceștia au fost găsiți ulterior într-o zonă unde nu există semnal de telefonie și internet.

Bucata uriașă de gheață desprinsă de pe vârful Marmolada, din nord-estul Italiei, a revărsat spre vale tone de gheață, zăpadă și pietre, într-o goană înfricosătoare.

Viteza avalanșei este de 300 de kilometri pe oră, iar sunetul pe care îl produce este sinistru. Muntele parcă fierbe.

De la distanță, așezat într-un scaun, un turist filmează furia naturii. Sunt cel puțin șapte oameni uciși de avalnșă și alți opt răniți.

Nicolae Dimache, montaniard: „Urcau pe aceasta - se cheamă < >, adică traseu normal - până în vârful Marmolada. În mod normal, când se fac ascensiuni din acestea se pleacă noaptea sau dimineața devreme pentru că temperaturile sunt mai scăzute și ghețarul rămâne blocat, congelat. Acum însă erau 10 grade, temperaturi anormale.”

Răzvan Munteanu, turist în Italia: „Ieri eram chiar în Ortisei, adică destul de aproape de zona unde s-a produs incidentul. Traseele sunt unele difcile unele. Astea care au și ghețar în general implică niște riscuri mai ales în periaoda asta. Este foarte cald”

Sunt cel puțin 14 persoane de mai multe naționalități dispărute. Ministerul nostru de Externe a fost sesizat pentru dispariția a trei români, dar ulterior aceștia au fost găsiți teferi într-o zonă fără acces la rețeaua de telefonie mobilă și internet.

Grupuri mari de turiși se aflau pe traseul care duce spre vârful Marmolada când s-a rupt blocul de gheață.

Luigi Felichetti, savator montan: „Când am ajuns acolo ne-am trezit în fața unei scene oribile pentru că peste tot erau blocuri de gheață și pietre enorme. Am început să căutăm și am scos primele victime. Erau alpinişti care coborau cu frânghii, cu tot echipamentul. Astăzi am suspendat totul pentru că temperatura este caldă, așa că nu putem merge să riscăm.”

Victimele sunt căutate cu elicopterul și cu ajutorul dronelor.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Zona de intervenție e deosebit de periculoasă pentru salvatori pentru că deja acolo e un loc în care ghețarul s-a slăbit, în care sunt probleme și oricând ghețarul poate să curgă. Căutarea este atipică pentru că avem metode de căutare în zapadă, în avalanșă, dar aici vorbim de bucăți de gheață, de un strat mare de gheață întărită care s-a rupt din acest ghețar.”

Bucata desprinsă din ghețarul Marmolada, de la aproximativ 2.800 de metri întălțime, a parcurs cel puțin o jumătate de kilometru. Dimensiunile ei au fost comparate cu două terenuri de fotbal pline de gheață. Pe munte a rămas prins un front gheață de 200 de metri cu înăltimea de 60 de metri și adâncimea de 80 de metri.

Prăbușirea a avut loc la o zi după o neobișnuită temperatură înregistrată în vârful gheţarului, de 10 grade celsius.

Florinela Georgescu, director ANM: „În mod normal ar fi trebuit să se oprească pe la 6-8 grade celsius. Urmarea nu putea fi decât aceasta.”

Andreea Pardini, președintele Rete Meteo Amatori: „Iarna 2021 - 2022 a fost foarte săracă în precipitații și asta e un lucru rău pentru ghețarii precum Marmolada pe timpul verii. Absenţa zăpezii reziduale face ca gheţarul să nu fie protejat vara de căldură.”

Nici munții noștri nu sunt feriți de efectele schimbărilor climatice. Din cauza ploilor torențiale, în munții Făgăraș s-a produs o cădere de bolovani, iar o parte dintr-o potecă turistică a fost distrusă. Norocul a făcut că surparea a avut loc noaptea, când nu era nimeni pe traseu.