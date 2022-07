Tatăl Roxanei, românca ucisă de rechin în Egipt, a aflat de la știri despre tragedie. „Singura ei bucurie erau călătoriile”

Femeia în vârstă de 44 de ani era din Suceava și plecase în vacanță, acum două săptămâni.

În timp ce rudele se pregătesc de înmormântare, oficialii din Egipt încearcă să afle ce anume ar fi momit prădătorul marin atât de aproape de zonele cu oameni. Din cauza incidentelor, unii români și-au anulat vacanțele în această zonă.

Roxana Donisan avea 44 de ani și era în vacanță în Egipt de două săptămâni. Avea programat zborul de întoarcere spre casă chiar în această seară.

A fost găsită fără viață, duminică, într-un golf din stațiunea Sahl Hasheesh, mușcată de un rechin. La 600 de metri distanță de locul în care ar fi fost sfâșiată o altă turistă, din Austria.

Acasă, în Suceava, familia este consternată.

Tatăl Roxanei: ”Călătoriile, într-adevăr, dacă nu și-a găsit jumătatea, ieșirea ei era în turism și s-a dus. A văzut și China, a văzut și Asia de Sud-Est, Europa toată. Și Rusia, înainte de problemele care sunt acolo. I-am zis eu că fusesem din anii 80, când erau lucrurile cât de cât normale, și i-am zis domnule, du-te și vezi un Petersburg, Sankt-Petersburg, care merită văzut. Și Moscova chiar. Kievul, că atunci erau toate la un loc...

Reporter: Povestiți-ne un pic. Am înțeles că a prins pe ultima sută de metri biletul pentru ...

Tatăl Roxanei: ”Așa este. Al treilea an mergea la Hurgada, era familială, era ca acasă și sportul ei preferat. De la 4 ani am dat-o la bazinul de înot și a îndrăgit sportul ăsta, iar iarna patinajul. Astea erau sporturile ei preferate.

Ultima dată am vorbit miercuri sau joi cu telefoanele care le avem, nu performante, așa, dar am putut vorbi. Zic, indiferent cât costă. În rest, dacă apărea situații deosebite avem o vecină, și pe Whatsapp sau pe așa ... comunica. Stă la etajul 3 aici, pe scară cu noi. Plus că-i tot aceeași zodie a Gemenilor și se împăcau foarte bine.”

A aflat de la știri despre moartea fiicei sale

Tatăl Roxanei a aflat de la știri despre această cumplită tragedie.

”Primul semnal l-a dat televiziunea, poate că a dat și mai repede, dar noi am văzut la ora 15 pe postul Realitatea, și-a fost primul semn de întrebare, pentru că și informația era incompletă, era sumară.

După o oră a venit cu informația că e o doamnă de 40 de ani. Roxana avea 44 împliniți pe 17 iunie, și la ora 17 a sunat la ușă poliția să ceară informații privind aparținătorii, și bineînțeles că i-am dat adresa noastră care coincidea cu domiciliul ei, număr de contact, telefonul și zice să aveți telefonul lângă dumneavoastră, că o să vă sune nu știu, ori ambasada ori consulatul și într-adevăr n-a trecut 20 de minute și mi-a sunat consulul Alin Gabriel, Dumnezeua să-i dea sănătate, cât s-a ocupat și se ocupă văd în continuare, cel puțin promisiunile după discuția de astăzi, ne ușurează cumva, mă bucură ..

Mai ales că din discuții cu alte cunoștințe care au avut necazuri similare sau aproape similare, unul spunea, domne, durează o lună de zile, durează 2 luni de zile și așa mai departe.” - a mai spus tatăl cu ochii în lacrimi.

Roxana lucra la Direcția de Finanțe, din Suceava. Pasiunea pentru scufundări o însoțea și la muncă.

Îi plăcea snorkelingul, de asta și-a decorat masa așa.

Viorica Apetrei, purtătorul de cuvânt al ANAF, filiala Suceava: „Toată lumea e șocată, era o persoană extraordinară. Trebuia să se întoarcă la lucru. Au aflat dimineața ce s-a întâmplat.”

După incident, autoritățile din Egipt le-au interzis oamenilor accesul în mare, pentru cel puțin trei zile, și au luat măsuri suplimentare care să țină rechinii la distanță.

Cristina Ramses, ghid turistic local: „Autoritățile împreună cu toate aceste agenții care se ocupă cu protejarea vieții marine în Marea Roșie, vânează, caută acest rechin, dar au luat și extra măsuri de siguranță, cum ar fi, au instalat și niște dispozitive care cumva i-ar îndepărta prin zgomot pe rechini.”

O ipoteză care explică de ce a ajuns rechinul aproape de mal, este scufundarea unui vapor cu oi.

Vasul, cu aproape 17.000 de oi, s-a scufundat acum aproape o lună, în apropierea portului Suakin. Curenții de apă ar fi împins animalele moarte, timp de câteva zile, către golf, în apropiere de Sahl Hasheesh, Hurghada, unde s-a și întâmplat nenorocirea. Iar rechinul ar fi luat urma oilor moarte.

Așa arată rechinul, din specia Mako, cel care le-ar fi atacat pe cele două femei. Potrivit biologilor marini, această specie stă mai mult pe fundul apei, acolo unde găsește și pești cu care să se hrănească. Mănâncă în special macrou. Unii rechini s-au adaptat însă și la consumul cărnii de mamifer, care le stârnește curiozitatea. Mai ales că, în ultimii ani, omul a intrat forțat, prin pescuit și turism extrem, în habitatul lor. Așa cum se întâmplă și la noi cu ursii, spun specialiștii.

Adrian Bîlbă, biolog marin: „În Egipt sunt 100 de milioane de oameni care trebuie să mănânce și le mănâncă peștele rechinilor, în primul rând. Aduc oi vii ca să le sacrifice, și iată, cad pe fundul apei. Și mai mult, forțează turismul spre spectaculozitate, inclusiv curajoșii care vor să se întâlnească cu rechinii. Se folosește sânge coagulat băgat într-o pungă, să-i atragă aproape de turiști, care sunt mai puțini vulnerabili. Scafandri, adică cei echipați bine, cu neopren, cu centură, cu mici arme cu care îi pot împunge în caz de nevoie. Se protejează mai bine decât unul care face snorkelling, care nu are nici neopren, nici vizibilitate bună.”

Cu alte cuvinte, rechinii îi atacă mai degrabă pe cei care se scufundă fără costum de neopren. Cu părți ale corpului neacoperite, devin ținta prădătorilor.

În Marea Roșie trăiesc peste 25 de specii de rechini. Însă atacurile acestor prădători sunt destul de rare.