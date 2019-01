Mai mulți răniți după ce o avalanșă a distrus un hotel din Alpii elvețieni

"Vehiculele aflate în parcarea hotelului şi părţi ale restaurantului au fost îngropate sub zăpadă", a informat într-o declaraţie departamentul de poliţie al cantonului Appenzell Ausserrhoden.

Echipele de urgenţă caută posibilele persoane dispărute.

Trecătoarea Schwaegalp se află la o altitudine de circa 1.300 de metri.

This evening an #avalanche rushed into Hotel #Säntis near #Schwägalp (Northeastern Switzerland).

Search and rescue is ongoing. As of now at least three casualties are reported.

Pictures: reader reportershttps://t.co/qD7MZGo40K pic.twitter.com/HmQOtJ9HZy