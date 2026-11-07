Anunțul vine după vizita de astăzi a premierului și a ministrului Energiei la centrală. Însă decizia finală va fi luată de luni încolo, după o serie de analize. Primul reactor funcționează, deocamdată, la jumătate din capacitate, dar ar urma să ajungă la putere maximă până mâine.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, după ce nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât nu mai putea fi asigurată apa necesară funcționării în condiții optime. Premierul a declarat că în această perioadă pierderile s-au ridicat la 200 de milioane de euro.

Luca Niculescu, premierul României: Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării. În această perioadă, scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important. Apropo de ce spuneam de prioritizarea acelei soluții Bala 2, este costul pe care îl vom avea atunci când vom construi, când vom adânci acel canal pentru a face în așa fel încât securitatea apei pentru Centrala de la Cernavodă să fie asigurată.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: Luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare.

La Centrala de la Cernavodă, a crescut nivelul apei din bazinul de aspirație necesar pentru răcirea sistemelor auxiliare. În momentul opririi Unității 1, avea un metru și 70 de centimetri.

Romeo Urjan, director CNE Cernavodă: Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri, mai precis 2,08 metri local, nivel Mare Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1. Pornirea Unității 2 este un proces mai complex, de ce? Pentru că depinde o dată de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin 10-15 cm din momentul de față.

Specialiștii vor analiza luni nivelul Dunării. Vor ține cont și de prognoza debitului, dar și de faptul că pompele Unității 1 consumă apă și influențează nivelul disponibil pentru Unitatea 2.