Unde ar putea fi trupul bărbatului care a murit de COVID la Floreasca. "Aşteptaţi, că e o încurcătură"

Este anchetă la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce trupul unui bărbat decedat în spital înainte de Anul Nou este de negăsit.

Pentru că bărbatul a fost diagnosticat la internare cu Covid-19, rudele au intrat în izolare. Când au venit să ia cadavrul, la câteva zile după deces, angajații de la morgă au ridicat din umeri.

Bărbatul a ajuns la Spitalul Floreasca pe 21 decembrie pentru că, spun rudele, avea probleme cu plămânii. La testul Covid a ieșit pozitiv, iar starea lui s-a agravat. 8 zile mai târziu, s-a stins.

Pentru că erau în izolare, rudele i-au rugat pe cei de la spital să mai țină câteva zile trupul neînsuflețit la morgă.

Mioara Păuna, soția pacientului decedat: ”Am venit pe la ora 9, eram aici, ni s-a spus să așteptăm, pe urmă așteptați că e o încurcătură, că am sunat la IML. M-au luat și m-au băgat în morgă, și femei și bărbați am văzut, nu am recunoscut pe niciunul, m-au băgat și la cei care nu erau de Covid, am văzut și alți morți, și în final m-au anunțat că nu e nici la IML”.

Cristina Păuna, fiica pacientului decedat: ”Tragic, oribil, adică dacă eu vin și vorbesc cu el, are familie, avea cine să se ocupe de el și am anunțat, le-am lăsat numărul de telefon și asistentul cică nu mi-ai lăsat, ba da, v-am lăsat, oriunde m-am dus mi-am scris numărul de telefon”.

E posibil să fi fost luat din greșeală de altă familie

Luni dimineață, familia a venit la spital cu cele necesare pentru înmormântare. Acasă așteptau alte rude, pentru a-l conduce pe bărbat pe ultimul drum.

Mioara Păuna, soția pacientului decedat: ”După ce a ieșit asistentul acela care mi-a spus că mâine să vin și i-am spus că da, dar mâine îmi garantați cadavrul, a zis nu, nu vă garantez, și atunci cum? Eu am fost cu mașină mortuară, cu sicriu aici, la groapă ne așteptau oamenii, preot. Eu am 3 copii care suferă, care l-au iubit, era tatăl lor, noi am luptat din iulie ca să fie bine, îl pusesem pe picioare".

Când au văzut că nu-și găsesc ruda decedată, oamenii au chemat poliția. Mai mult, și reprezentanții unității sanitare au deschis o anchetă pentru a se stabili cine este vinovat de toată această situație.

Aceștia vorbesc inclusiv despre posibilitatea ca trupul bărbatului să fi fost ridicat și înmormântat de altă familie.

Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca: ”Din primele verificări efectuate rezultă că au existat 2 pacienți care au decedat, unul în 29 unul în 31, iar în 31 familia celui de-al doilea, care a venit să ridice cadavrul, aceștia trebuiau să îl și recunoască. În momentul de față facem verificări să vedem dacă s-a produs greșeli la identificarea cadavrului sau dacă după ce acesta a fost identificat, a fost predat în mod greșit un alt cadavru”.

Cazul a fost preluat de procurori, care îi cercetează acum pe angajații spitalului pentru neglijență în serviciu.