Mister în județul Bacău. Doi bărbați au fost găsiți morți într-o casă, după ce timp de 2 zile nu au răspuns la telefon

Doi bărbați din județul Bacău au fost găsiți fără suflare într-o casă din comuna Parincea, iar împrejurările în care au pierit cei doi sunt încă învăluite în mister.

Echipajul de salvatori chemat de ginerele unuia dintre bărbați a găsit în aceeași casă și o femeie în stare de inconștiență, acum internată în spital.

Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă și iau în calcul varianta unei intoxicații cu gaze.

Alarma a fost dată de ruda uneia dintre victime, după ce vreme de două zile nu a reușit să ia legătura prin telefon cu nimeni din casă.

Bărbat: „Prima zi de Crăciun am telefonat când eu, când soția pe numărul soacrei și nu a răspuns nimeni. Am zis că sunt ocupați și am început și a doua zi cu telefoanele. Ieri dimineață am sunat din nou și nu a răspuns. Am mers la fața locului și în hol am dat de un generator. L-am dat la o parte cu soția. Socrul și cu soacra erau pe pat și când m-am întors spre ușă am dat de a treia victimă.”

Femeia găsită în stare de inconștiență a fost transportată la Spitalul Județean din Bacău, iar medicii au reușit să îi salveze viața. La testare, s-a descoperit că avea și infecția SARS-CoV-2.

Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt Spitalul Județean Bacău: „Pacienta a ajuns la UPU cu o stare de sănătate deteriorată. Este internată pe secția de infecțioase a spitalului nostru.”

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că un generator electric ar fi emanat gazele care le-ar fi adus moartea celor doi.

Vestea s-a împrăștiat rapid în comunitate, iar unii se gândesc și la varianta unei crime.

Bărbat: „S-ar putea crimă. Or fi intrat după el, de acolo, de la Bibirești, că era o gașcă puternică.”

Reporter: „Există suspiciuni de crimă?”

Bărbat: „Da, de crimă, domnule, așa este.”

Casa unde au fost găsite cele trei victime este izolată, iar în cazul în care cineva i-ar fi atacat, oamenii nu ar fi avut la cine să ceară ajutor.

Reporter: „Dacă ar fi strigat avea cine să îi ajute?”

Femeie: „Da cine să îi ajute? Uitați-vă unde e casa lor.”

Vecinii așteaptă acum rezultatele anchetei.

Bărbat: „Oameni liniștiți la locul lor. La cum stăteau ei în câmpul ăla acolo, nu se știe niciodată despre ce e vorba acolo. Nu au avut cui să ceară ajutor.”

Medicii o îngrijesc acum pe femeia care a fost găsită în viață, iar anchetatorii spun că ea este cheia rezolvării acestui caz și așteaptă ca starea ei de sănătate să se îmbunătățească pentru a putea fi audiată.